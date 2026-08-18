Психолог рассказала о подготовке школьников к учебному году

Психолог Андронникова рассказала о подготовке школьников к учебному году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Родителям необходимо начинать возвращать ребенка в рабочий ритм за три-четыре недели до старта учебного года, пояснила Андронникова ТАСС.

Специалист советует постепенно сдвигать время отхода ко сну, скорректировать рацион питания, а также обсудить итоги лета и цели на предстоящий год.

«Адаптация детского организма к учебному процессу занимает обычно три-четыре недели. Сложнее всего ребенку вернуться к раннему подъему, поэтому сдвигать время отхода ко сну и время подъема надо постепенно, минут по 15-20 каждый день, чтобы за три-четыре дня до начала занятий график сна уже соответствовал школьному и 1 сентября ребенок мог встать вовремя без особого стресса», – отметила Андронникова.

Важно ограничить использование гаджетов перед сном и вернуть в рацион продукты, полезные для мозга. Вечерние часы рекомендуется посвящать спокойным занятиям: общению, прогулкам, чтению и интеллектуальным играм. Это поможет мягко включить ребенка в рабочий режим без перегрузок.

За несколько дней до начала учебы полезно прогуляться до школы, вспомнить приятные моменты и повторить безопасный маршрут. По словам эксперта, создание списка радостных школьных событий и встреча с одноклассниками до 1 сентября помогут мотивировать ребенка на новые впечатления.

В мае зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал сохранить длинные летние школьные каникулы.

В 2024 году специалисты Фонда общественного мнения провели социологический опрос об отношении школьников к началу учебы.