Стубб не смог ответить на вопрос о сроках восстановления диалога с Россией

Стубб: У Европы нет единого понимания в вопросе диалога с Россией

Tекст: Антон Антонов

На пресс-конференции в понедельник Стубба попросили объяснить, почему в июне он говорил о необходимости в течение двух месяцев установить контакт с Москвой и как продвигается открытие канала связи, передает РИА «Новости».

«Мы должны задаться вопросом: соответствует ли политика в отношении России, которую сейчас проводит США, интересам Европы. И если она напрямую не соответствует нашим интересам, то в таком случае очень важно, чтобы и Европа сохраняла каналы для диалога открытыми», – заявил финский президент.

Стубб подчеркнул, что Финляндия поддерживает контакты с Россией на уровне пограничных ведомств, а также в рамках существующих дипломатических отношений. По его словам, на определенном этапе Европа должна открыть более широкие каналы для общения с Москвой.

Он отметил, что ключевую роль в этом могут сыграть страны, имеющие общую границу с Россией. При этом, по оценке Стубба, у Европы сейчас нет единого понимания по вопросу того, каким должен быть будущий диалог с Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб призвал европейские страны в течение ближайших двух месяцев восстановить дипломатические контакты с Россией.

В июне финский лидер признал необходимость поддержания политических отношений с Россией и назвал диалог неизбежным из-за общей границы.

В мае Стубб в интервью итальянской прессе заявил о начале самостоятельных переговоров Европы с Россией без опоры на США.