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    18 августа 2026, 06:23 • Новости дня

    Корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелев» отработал поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море, сообщили во флотской пресс-службе.

    «Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» ТОФ провел противолодочное учение в акватории Японского моря. Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» на переходе морем отработал задачи по поиску подводных лодок условного противника», – пояснили в ТОФ, передает ТАСС.

    В ходе поиска подводных угроз во взаимодействии с вертолетом Ка-27ПЛ морской авиации была обнаружена субмарина условного противника, которая пыталась уйти от преследования.

    После обнаружения цели моряки успешно атаковали ее, произведя залп торпедами. Роль вражеской субмарины исполнила одна из дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

    Ее экипаж, в свою очередь, тренировался скрытно преодолевать противолодочные рубежи и уходить от преследования.

    В начале августа силы Тихоокеанского флота провели масштабное развертывание в Японском и Охотском морях.

    Президент Владимир Путин проинспектировал эти маневры с борта крейсера «Варяг».

    Весной малые противолодочные корабли «Метель» и «Советская Гавань» уничтожили условную субмарину на аналогичной тренировке.

    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня
    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

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    17 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln

    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер посетил авианосец USS Abraham Lincoln, моряки которого, как писали СМИ, то и дело пытались выпрыгнуть за борт с суицидальными мотивами.

    Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.

    «У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.

    Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.

    Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.

    «Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.

    По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.

    «На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США  развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.

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    17 августа 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом ради Ким Чен Ына

    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп вспомнил о своих «очень хороших» отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и решил оперативно сократить объем военных учений США с Южной Кореей, чтобы не посылать Пхеньяну «враждебный сигнал».

    «Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что США давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей», – написал он в Truth Social.

    Трамп отметил, что эти учения не только дорогостоящи, так как большую часть расходов оплачивают США, но и «посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно».

    «Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений!» – сообщил он.

    Трамп добавил, что недавно спросил главу Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к США в процессе денуклеаризации Ирана, на что в Сеуле ответили: «Нет, спасибо!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын в 2025 году ответил на призывы о денуклеаризации КНДР. Трамп в 2023 году оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Пхеньян назвал военные маневры США репетицией масштабной войны.

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    19 августа 2026, 18:23 • Новости дня
    Российские дроны уничтожили украинский сухогруз с боеприпасами

    ВС России уничтожили сухогруз с боеприпасами в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ударные беспилотники ВС России атаковали портовую инфраструктуру Украины в Одесской области, поразив транспортное судно с военным грузом и склады снабжения украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам морской инфраструктуры на Украине, задействованным в интересах армии противника. Основной целью стали логистические узлы, обеспечивающие снабжение войск, сообщает Минобороны.

    В течение дня военные применили ударные беспилотные аппараты по целям в порту Черноморска. В результате атаки было успешно поражено судно класса «сухогруз», на борту которого находились вооружение и боеприпасы.

    Кроме того, огневому воздействию подверглись портовые склады. Там хранилось различное военное имущество, предназначенное для обеспечения нужд украинских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в акватории Черного моря российские военные также поразили другой сухогруз с имуществом военного назначения.

    Несколькими днями ранее армия России ликвидировала крупный резервуар с горюче-смазочными материалами в порту Одессы. До этого высокоточное оружие уничтожило топливные хранилища в гавани Черноморска.

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    17 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Американский эсминец четыре дня дрейфовал без электричества из-за поломки

    Американский эсминец Benfold четыре дня дрейфовал в Южно-Китайском море

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный эсминец ВМС США Benfold провел несколько дней в Южно-Китайском море без электроснабжения и возможности маневрировать из-за серьезной поломки оборудования.

    Американский ракетный эскадренный миноносец в июле был обездвижен на четыре дня без электричества и с неработающими системами на борту, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

    «Американский ракетный эскадренный миноносец в прошлом месяце провел четыре дня с неработающими туалетами, кухней и кондиционерами в условиях палящей жары Южно-Китайского моря после того, как корабль лишился электроэнергии», – говорится в сообщении CNN.

    По словам командующего Седьмым флотом США Мэтью Комера, на корабле Benfold вышло из строя оборудование, включая генераторы. В результате судно утратило способность к маневрированию.

    Корабль отбуксировали в бухту Субик на Филиппинах, где 30 июля энергоснабжение было восстановлено. Ремонтные работы полностью завершились 7 августа, после чего эсминец направился в японский порт Йокосука. Отмечается, что в мае аналогичный инцидент произошел с эсминцем Higgins, который также остался без электричества на несколько часов.

    Военно-морской флот США регулярно сталкивается с техническими проблемами. Так, новейший авианосец «Джеральд Форд» после 11-месячного похода встал на ремонт из-за значительного износа. Кроме того, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя.

    В мае на эсминце USS Higgins возникла техническая неисправность электросети.

    В том же месяце авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу после серии серьезных технических сбоев.

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    17 августа 2026, 13:23 • Новости дня
    США и Южная Корея начали масштабные совместные военные учения

    США и Южная Корея приступили к проведению летних военных учений

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Сеул приступили к проведению ежегодных летних военных маневров Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 27 августа.

    Южная Корея и Соединенные Штаты в понедельник дали старт ежегодным совместным летним учениям Ulchi Freedom Shield (UFS), передает РИА «Новости».

    Маневры, которые продлятся до 27 августа, включают совместные операции во всех сферах и направлены на повышение боеготовности союзников.

    «Южная Корея... продолжает подчеркивать, что учения UFS проводятся исключительно в целях обороны Корейского полуострова», – отмечает агентство. В этом году запланировано проведение 14 полевых учений батальонного уровня Warrior Shield, что меньше по сравнению с 17 маневрами в 2025 году. Снижение масштабов подготовки связано с усилиями администрации южнокорейского президента Ли Чжэ Мена по снижению напряженности в отношениях с КНДР.

    В ходе учений также будет оцениваться готовность Южной Кореи к передаче Сеулу оперативного командования войсками в военное время. При этом в текущем году не предусмотрена тренировка по передаче функций командующего Объединенным командованием вооруженных сил южнокорейскому представителю, что может свидетельствовать об осторожности США в этом вопросе. КНДР уже осудила предстоящие маневры, назвав их подготовкой к конфронтации и пригрозив ответными мерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о планах Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Несколькими днями ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Российские дипломаты обратили внимание на риски эскалации из-за регулярных учений союзников возле демилитаризованной зоны.

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    17 августа 2026, 13:43 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника под Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области мирный житель получил осколочные ранения живота и голени.

    Оперштаб региона сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотника ВСУ в селе Таврово Белгородской области, передает оперштаб региона в своем канале в Max.

    «В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Мужчину с осколочными ранениями живота и голени скорая помощь транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода. Повреждены остекление здания и автомобиль», – говорится в сообщении оперштаба.

    Помимо этого, в поселке Октябрьский удар FPV-дрона повредил объект инфраструктуры. В селе Никольское беспилотник сдетонировал возле частного дома, посечены забор и кузов машины. В селе Отрадное огнем частично поврежден автомобиль в результате удара дрона.

    В поселке Малиновка беспилотник атаковал машину, повредив переднюю часть кузова. В поселке Дубовое при ударе дрона повреждены окна и фасад многоквартирного дома. В самом Белгороде атака FPV-дрона привела к повреждению оборудования коммерческого объекта.

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа взрыв беспилотника вызвал возгорание частного дома, которое было оперативно потушено. В городе Шебекино от атаки FPV-дрона пробита кровля корпуса на территории предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус под Белгородом выросло до десяти человек.

    В тот же день в селе Ржевка Шебекинского округа в результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мирный мужчина.

    Неделей ранее в селе Веселая Лопань местный житель получил осколочные ранения лица из-за налета вражеского аппарата.


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    18 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся Российского университета транспорта принял решение пойти добровольцем в войска беспилотных систем, вдохновившись примером своего отца.

    Молодой человек с позывным «Фил» служит оператором-сапером 71-го отдельного полка беспилотных систем, сообщает проект «Герои спецоперации Z».

    О ситуации на Украине он узнавал от родных и близких, однако решающим фактором для подписания контракта стал уход отца на передовую.

    «Его решение удивило семью, но было обдуманным и взвешенным», – отмечает парень.

    Недавно военнослужащий принял участие в телемосте с преподавателями и студентами родного университета. Во время общения он поделился историей своей службы. Настоящим сюрпризом для добровольца стало внезапное появление на видеосвязи его матери.

    Студент Донецкого государственного университета стал оператором дронов по специальному контракту.

    Второкурсник Югорского госуниверситета заключил аналогичный договор для службы в войсках беспилотных систем.

    Техник-сапер Денис Мавлютов назвал службу отца в соседнем батальоне важным мотивом для участия в спецоперации.

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    17 августа 2026, 11:18 • Новости дня
    МИД Китая поддержал решение Трампа сократить военные учения

    В МИД Китая прокомментировали планы США сократить военные учения с Сеулом

    Tекст: Денис Тельманов

    Стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается приоритетом на фоне планов Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь высказался о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Дипломат отреагировал на поручение президента CIF главе Пентагона Питу Хегсету урезать масштаб совместных тренировок американских и южнокорейских военных.

    «Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и продвижение политического урегулирования корейского вопроса отвечают общим интересам всех сторон», – подчеркнул Линь Цзянь.

    17 августа стартуют маневры Ulchi Freedom Shield с участием десятков тысяч солдат. Власти КНДР ранее назвали эти мероприятия репетицией агрессивной войны и выразили готовность дать жесткий ответ.

    Пхеньян считает, что военное сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио превращается в ядерный альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил сократить объем военных учений с Южной Кореей.

    За несколько дней до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Ранее МИД выразил озабоченность непрекращающимися американо-южнокорейскими маневрами.

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    17 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Власти Румынии заявили о создании кораблей для Черного моря

    Румыния сообщила о строительстве четырех военных судов концерном Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Бухарест планирует создать новые суда на проблемной верфи Мангалия совместно с немецким концерном Rheinmetall для усиления безопасности в черноморской акватории.

    Румынское военное ведомство намерено усилить присутствие в Черноморском регионе за счет современных судов, передает РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ раскрыл подробности предстоящего проекта.

    «Румыния и румынская армия не допустят, чтобы Черное море стало уязвимым местом для Румынии, Европейского союза или НАТО. Министерство разработало проект, в рамках которого на верфи Мангалия будут построены четыре новых корабля для румынской армии с использованием новых технологий», – заявил Мируцэ журналистам.

    Возведением судов займется немецкая компания Rheinmetall. По словам главы ведомства, реализация остальных оборонных контрактов с этим производителем невозможна без выполнения данного соглашения.

    Ранее правительство выставило верфь Мангалия на продажу из-за серьезных финансовых трудностей. Долги предприятия составляют 196 млн евро, а ликвидационная стоимость оценивается в 87 млн евро. Власти надеются, что масштабный оборонный заказ поможет спасти завод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния решила усилить военное присутствие в Черном море за счет кредитов Евросоюза.В

    июне турецкая сторона передала румынскому флоту корвет собственного производства.

    Ранее директор военно-промышленного комплекса Romarm потребовал отдать под суд министра обороны Раду Мируцэ из-за контрактов с немецкими предприятиями.

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