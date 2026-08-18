Налоговая запретила Киркорову открывать новый бизнес в России до осени 2028 года

Tекст: Антон Антонов

Ограничение связано с тем, что две его структуры внесли недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Запрет действует до 18 сентября 2028 года, сообщает РИА «Новости».

Компания «Филипп Киркоров Корпорейшн» уже прекратила деятельность, а фирма «Филл фо ю», торгующая одеждой, обувью и другими товарами, указала неверный адрес.

Под аналогичным запретом на открытие нового бизнеса до конца октября 2027 года находится и гендиректор второй компании Арсен Айрапетов, несколько лет работавший стилистом артиста.

При этом у Киркорова продолжают работать еще три организации: одна занимается исполнительскими искусствами, другая – радиовещанием, третья – строительством жилых и нежилых зданий.

По действующему законодательству, налоговая служба вправе отказать в регистрации нового бизнеса владельцу или руководителю, если ранее он контролировал компанию с отметкой о недостоверности данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, налоговая служба прекратила деятельность компании певца Филиппа Киркорова ООО «Филипп Киркоров корпорейшен» из-за недостоверных сведений в ЕГРЮЛ.

Арбитражный суд Москвы в 2025 году взыскал 9,5 тыс. рублей с этой фирмы Киркорова за нарушения при отчетности по пенсионному страхованию.

Представитель исполнителя в арбитражном суде Москвы сообщил в 2026 году о погашении Киркоровым основного долга в 4,5 млн рублей перед организаторами концертов ООО «Культурная служба».