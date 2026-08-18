Ребенок выпал из окна пятого этажа в Калининграде

Tекст: Антон Антонов

Прохожие обнаружили пострадавшего ребенка на улице и незамедлительно обратились в экстренные службы, сообщает ведомство в «Максе».

По предварительной информации, мать привела сына в гости и ушла. Вскоре хозяева квартиры также временно отлучились. Ребенок остался в квартире один.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика. Спасительницей ребенка оказалась 71-летняя пенсионерка.

В городе Раменское в Московской области женщина погибла, пытаясь спасти трехлетнего сына от падения из окна квартиры на седьмом этаже.

