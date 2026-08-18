Times: Ученые связали релизы музыкальных звезд с ростом смертельных ДТП в США

Times: Дни релизов музыкальных звезд связали с ростом смертельных ДТП в США

Tекст: Антон Антонов

Как указывает Times, ученые из Гарвардской школы медицины обнаружили связь между выходом альбомов популярных исполнителей и увеличением числа ДТП в США.

«В этом перекрестном исследовании 233 809 случаев гибели людей в результате ДТП в США с 2017 по 2022 год скорректированное число случаев гибели в результате ДТП было значительно выше в дни главных музыкальных альбомов, чем за десять дней до и после, что составляет относительное увеличение на 15,1%, когда ежедневный онлайн-стриминг музыки увеличился примерно на 43%», – приводит РИА «Новости» текст исследования.

Авторы работы проанализировали количество прослушиваний альбомов нескольких известных артистов и сопоставили эти данные со сводками смертельных аварий на дорогах США. Они пришли к выводу, что в дни релизов новых альбомов Тейлор Свифт, канадского рэпера Дрейка, американских исполнителей Кендрика Ламара и Канье Уэста, а также британского певца и актера Гарри Стайлса водители чаще отвлекались на громкую музыку и попадали в ДТП, передает ТАСС.

Исследователи подчеркнули, что рост числа трагических аварий они связывают не с самими музыкальными новинками, а с нарушением правил дорожного движения. По их словам, причиной становятся люди, которые, находясь за рулем, не смотрят на дорогу, полностью погружаясь в прослушивание музыки или используя смартфон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кризисный психолог Варвара Ликунова объяснила причины привычки слушать музыку на максимальной громкости за рулем.

Американская певица Тейлор Свифт стала самой молодой участницей Зала славы авторов песен после церемонии в Нью-Йорке.