Утвержден новый ГОСТ на консервант E202

Tекст: Антон Антонов

В России принят ГОСТ на пищевую добавку E202, применяемую как консервант. Документ вступит в силу с 1 января 2027 года, передает РИА «Новости».

Сорбат калия, обозначаемый как E202, по ГОСТу должен представлять собой кристаллы, кристаллический порошок или гранулы. Белый цвет вещества не должен изменяться даже после нагревания в течение 90 минут при температуре 105 °C.

Раствор с содержанием E202 должен оставаться бесцветным и безвкусным. По степени воздействия на организм человека сорбат калия отнесен к малоопасным веществам.

Добавка E202 используется в молочной продукции, в том числе в сырах и йогуртах, чтобы избежать появления плесени и сохранить вкус. В мясных и рыбных изделиях сорбат калия нужен для увеличения срока хранения. Кроме того, этот консервант применяется в соусах, маринадах, выпечке и напитках.

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