Минпросвещения назвало максимальное количество уроков в день для школьников

Минпросвещения установило максимум для старшеклассников в семь уроков в день

Tекст: Антон Антонов

Максимальная учебная нагрузка в начальной и средней школе строго нормирована по классам и времени года. Для первоклассников в сентябре и октябре допускается не более трех уроков в день продолжительностью по 35 минут каждый, передает РИА «Новости».

В ноябре и декабре первоклассники могут посещать уже по четыре урока по 35 минут, а с января по май – по четыре урока по 40 минут. Один раз в неделю допускается пятый урок за счет включения в расписание физкультуры.

Для учеников со второго по четвертый класс максимально допустимая нагрузка составляет пять уроков в день, при этом раз в неделю возможно шесть уроков за счет урока физкультуры. В пятых и шестых классах устанавливается предел в шесть уроков в день, а для семи–11-х классов – максимум семь уроков в день.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения в методических рекомендациях установило продолжительность уроков для первоклассников в первом полугодии не более 35 минут, а во втором 40 минут.

Минпросвещения с 1 сентября 2026 года исключило домашние задания из учебного плана первых классов.

Новый приказ Министерства просвещения с 1 сентября 2025 года установил единые нормативы недельной учебной нагрузки для всех школьных классов.