Макрон рассказал о программе добровольной военной службы во Франции

Макрон: Добровольная военная служба во Франции начнется в сентябре

Tекст: Антон Антонов

Макрон выступил на церемонии в коммуне Борм-ле-Мимоза по случаю 82-й годовщины освобождения юга страны от нацистской оккупации, передает ТАСС.

«Через несколько недель мы сможем организовать национальную службу, будут созданы рамки для приверженности молодежи [государственным интересам]. Они появятся с сентября этого года, а сама служба уже будет утверждена с завтрашнего дня», – заявил он.

Прием заявок на участие стартовал в январе. Власти планируют в первый год набрать 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет, при этом срок службы, как сообщала министр вооруженных сил Катрин Вотрен, должен составить десять месяцев. По состоянию на 10 апреля поступило 2,2 тыс. заявок.

В дальнейшем набор намерены расширить: до 4 тыс. человек в 2027 году и до 10 тыс. в 2030 году. О результатах отбора планируют объявлять ежегодно до 31 марта. Школьникам, собирающимся поступать в вузы, предлагают сначала сдать экзамены, а в случае зачисления и принятия на службу обещают предоставить отсрочку для продолжения обучения после ее окончания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минобороны Франции Катрин Вотрен объявила о старте набора молодых людей для прохождения добровольной военной службы с 12 января 2026 года.

В ноябре 2025 года президент Франции объявил о запуске добровольной военной службы для молодежи страны.