Минпросвещения установило продолжительность учебного года

Tекст: Антон Антонов

«Новый учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится не ранее 26 мая 2027 года. В российские школы пойдут порядка 17,5 млн детей, из них в первый класс – 1,5 млн человек», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что каждая школа утверждает собственный календарный учебный график на основе федеральных рекомендаций. Учебное заведение может использовать федеральный календарный график полностью или составить на его базе свой вариант, , передает РИА «Новости».

При формировании графика, подчеркнули в министерстве, учитываются региональные и этнокультурные традиции, а также плановые мероприятия образовательной организации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в рекомендациях Минпросвещения осенние каникулы в 2026/27 учебном году назначены с 26 октября по 3 ноября при старте учебного года 1 сентября 2026 года.

С 1 сентября 2026 года обучение в первых классах российских школ будет проходить без домашних заданий по приказу Минпросвещения.

Министерство просвещения рекомендовало региональным властям установить в 2026/27 учебном году единый период летних каникул с 27 мая по 31 августа 2027 года.