После отравления в детском саду на Сахалине госпитализированы девять детей

Tекст: Антон Антонов

«Детский сад № 8 с завтрашнего дня закрыт для приема детей. По предписанию Роспотребнадзора в учреждении будет проводиться дезинфекция», – сообщила Куприна в «Максе».

Источник массового заболевания пока не установлен. Воспитанники и сотрудники учреждения почувствовали недомогание во второй половине дня. Отмечается, что заболели дети разного возраста из разных групп. В медицинские учреждения обратились 17 детей.

Состояние госпитализированных пациентов оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Они находятся под постоянным наблюдением врачей Корсаковской центральной районной больницы, дополнительная медицинская помощь им не требуется. Специалисты Роспотребнадзора уже взяли необходимые пробы для установления причин произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в дошкольном учреждении сахалинского Корсакова более 30 человек почувствовали сильное недомогание.

Весной следователи возбудили уголовное дело из-за вспышки кишечной инфекции в двух детсадах Южно-Сахалинска.