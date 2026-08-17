Следователи нашли фургон похитителей картин Антонелло да Мессины в Италии

Tекст: Антон Антонов

«Первый прорыв в расследовании нашумевшей кражи произведений искусства в Мессине: следователи обнаружили фургон, предположительно, использовавшийся грабителями при побеге», – пишет Corriere della Sera.

По данным издания, стражи порядка нашли фургон на окраине города в зоне, не покрытой камерами наблюдения. Машину, предположительно, оставленную преступниками, сейчас тщательно проверяют.

По версии следствия, именно в этом месте участники налета могли пересесть в другой, «чистый» автомобиль, чтобы облегчить себе отход. Расследование ведут сотрудники уголовной полиции и карабинеры, специализирующиеся на защите художественных ценностей.

Камеры музея зафиксировали двух людей в черных футболках и мотоциклетных шлемах с закрытым лицом. Они разбили кувалдой стеклянную витрину с картинами и скрылись, потратив на всю операцию не более трех минут. Следствие полагает, что снаружи было еще как минимум двое сообщников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дирекция Регионального музея Мессины на Сицилии подтвердила кражу четырех деревянных панелей Антонелло да Мессины, включая двусторонний образ Богоматери и Христа.

Полиптих Антонелло да Мессины был создан для местного монастыря и сильно пострадал, в том числе после землетрясения 1908 года, из-за чего его неоднократно реставрировали.

