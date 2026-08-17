В результате взрыва гранаты у школы в Кабуле пострадали 52 человека

Tекст: Антон Антонов

«В понедельник в результате взрыва в школе в Кабуле, столице Афганистана, пострадали не менее 52 человек, сообщают источники», – говорится в сообщении Ariana News.

По данным канала, граната взорвалась около 16.55 по местному времени (15.25 мск) у ворот частной школы «Шам-е Хедаят» в микрорайоне «Махдия» 18-го полицейского округа города. Сообщается, что взрыв был непреднамеренным, передает РИА «Новости».

По информации источников, граната сдетонировала в руках одного из учеников. Афганские СМИ уточняют, что ранения получили малолетние девочки и мальчики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью в столице Афганистана Кабуле прогремели взрывы.

В Кабуле при взрыве газового баллона погибли восемь человек.

