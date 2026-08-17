Стубб не признал давлением разосланную США анкету для стран НАТО

Александр Стубб прокомментировал рассылку Соединенными Штатами документа с вопросами о поддержке их внешнеполитического курса, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что подобный формат взаимодействия является стандартным методом работы действующей американской администрации.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о направлении странам НАТО опросника для оценки готовности государств поддерживать политику Дональда Трампа на фоне возможного сокращения американского присутствия в Европе.
«Я не считаю это давлением. Это способ работы нынешней администрации США», – заявил Стубб.
По словам финского лидера, основная часть вопросов касалась оборонной стратегии Вашингтона. Он добавил, что между странами существуют как точки соприкосновения, так и разногласия. Хельсинки обязательно подготовит подробные ответы на полученный документ со временем.
В прошлом году Александр Стубб получил неофициальный статус лучшего друга Дональда Трампа.
Президент Финляндии отметил беспрецедентную степень близости военного сотрудничества с США.
Финский политик Армандо Мема назвал президента Стубба вассалом США.
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал планы финского лидера по сдерживанию Москвы силами НАТО.