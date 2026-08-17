Tекст: Вера Басилая

Итальянское правительство не располагает свидетельствами причастности Москвы к происшествию на военном объекте в городе Коллеферро, расположенном в 60 километрах от Рима, передает РИА «Новости».

Глава министерства обороны Гуидо Крозетто категорически отверг версию о внешнем вмешательстве.

«Никому не известно о том, что речь может идти о чем-либо ином, кроме внутренней проблемы», – заявил министр.

Ранее газета Repubblica сообщила о поиске прокуратурой «российского следа» из-за якобы существующих сходств с недавним инцидентом в Болгарии. Однако болгарское МВД также признало возгорание на своем складе 10 августа обычной случайностью, не обнаружив признаков диверсии.

Сейчас итальянские следователи изучают записи камер и данные мобильных вышек. Правоохранители возбудили уголовное дело о непредумышленном причинении катастрофы, изъяв образцы взрывчатых веществ для проведения трехмерной реконструкции событий.

На предприятии по производству боеприпасов под Римом произошел сильный пожар.

Представитель мэрии Коллеферро опроверг поставки снарядов с этого завода Киеву.

Ранее западные журналисты обвиняли Москву в причастности к возгоранию на оборонном предприятии в Германии.