Стала известна причина утечки телефонов британских министров в интернет

Politico: Номера британских министров попали в интернет после обмана Бернема

Tекст: Вера Басилая

Британский премьер стал жертвой злоумышленника, выдававшего себя за руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этого инцидента журналисты обнаружили в сети личные номера трех членов кабинета министров, включая главу Минобороны Уэса Стритинга. В настоящее время информация о контакте Стритинга удалена, а чиновники работают над сокрытием остальных данных, передает Politico.

Представитель правительства заверил, что существуют надежные процедуры для обеспечения безопасности конфиденциальной информации. При этом научный сотрудник аналитического центра RUSI Прерана Джоши предупредила об угрозе. «В любом гражданском пространстве, если ваш номер раскрыт, множество злонамеренных или оппортунистических киберпреступников могут завладеть им», – заявила эксперт.

Бывший министр обороны Бен Уоллес отметил, что подобные инциденты демонстрируют постоянный поиск уязвимостей со стороны противников Британии. По его мнению, всегда существует риск получения компромата враждебными субъектами, а с развитием технологий искусственного интеллекта такие случаи будут происходить чаще.

Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем случайно вступил в переписку с фейковым представителем Белого дома.

Вскоре после этого личные номера телефонов Уэса Стритинга и двух других британских министров оказались в свободном доступе.