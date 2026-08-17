РПЦ: Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в 12 регионов России

Tекст: Вера Басилая

Самолет с десницей (правой рукой) святителя Спиридона Тримифунтского из греческого Корфу уже приземлился в аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости». По словам пресс-секретаря комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь Марии Коровиной, доступ к реликвии организуют в 13 городах.

«Поклониться святыне можно будет в 12 регионах (13 городах) России», – сказала Коровина. Первыми мощи встретят верующие в Чебоксарах, где они пробудут с 20 по 21 августа в Введенском кафедральном соборе. Затем святыню перевезут в Казань, Дивеево, Нижний Новгород и Петербург.

В начале сентября реликвию доставят в Псков, Смоленск и Иркутск, где 6 сентября состоится масштабный Крестный ход. После этого десница посетит Хабаровск, Челябинск, Екатеринбург и Владимир. В Москве поклониться мощам святого Спиридона можно будет с 15 по 20 сентября.

Святитель Спиридон Тримифунтский, родившийся в конце III века на Кипре, почитается за множество совершенных чудес и благотворительность. В 2018 году его десницу уже привозили в Россию.

В начале августа в Орловской области на месте погребения обнаружили предполагаемые мощи святого блаженного исповедника Афанасия Сайко.