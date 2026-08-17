Суд Кипра одобрил экстрадицию в Россию бывшего топ-менеджера РКК «Энергия»

Кипрский суд одобрил экстрадицию бывшего топ-менеджера РКК «Энергия» Игнаткина

Tекст: Антон Антонов

«Суд принял решение об экстрадиции», – сказал источник РИА «Новости».

По его данным, Игнаткин пока остается под стражей на Кипре. Источник уточнил, что Игнаткина задержали в ноябре 2024 года по запросу властей России.

В декабре 2024 года на острове стартовала процедура экстрадиции, но затем ее приостановили, поскольку действительность российского ордера на арест сочли якобы недоказанной. Прокуратура обжаловала это решение, и апелляционный суд признал ордер действительным и постановил, что экстрадиция законна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2020 году сообщалось, что несколько фигурантов по делу о хищениях в ракетно-космической корпорации «Энергия», в том числе Игнаткин, скрылись от следствия, их объявили в розыск.

В 20205 году Королевский городской суд Московской области приговорил к восьми годам колонии бывшего генерального директора РКК «Энергия» Владимира Солнцева по делу о мошенничестве.