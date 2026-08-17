Подросток на питбайке насмерть сбил экс-музыканта группы «Цветы» Петровского

Экс-музыкант группы «Цветы» Петровский погиб в ДТП во Владимирской области

Tекст: Антон Антонов

«Вчера Владислава не стало. Петровский ехал на велосипеде, пересекая перекресток, в артиста на большой скорости влетел подросток, у которого не было водительских прав», – приводит ТАСС текст сообщения.

ДТП произошло в Петушинском районе. Подросток управлял питбайком.

В разные годы Владислав Петровский выступал в группе Стаса Намина «Цветы» в качестве клавишника и аранжировщика. В 1990-х годах он вместе с Александром Лосевым входил в коллектив, использовавший название и репертуар «Цветов».

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