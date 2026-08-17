В Дагестане почтили память Магомедали Магомедова и Расула Гамзатова

«Магомедали Магомедович Магомедов – человек-эпоха, который навсегда вписал своё имя в историю республики», – отметил в своем канале в «Максе» врио главы Дагестана Федор Щукин. По его словам, Магомедов руководил республикой в один из наиболее сложных периодов ее истории.

Он отметил, что при Магомедове был принят Основной закон региона. Особую роль политик сыграл и во время событий 1999 года, когда Дагестан оказался под угрозой нападения незаконных вооруженных формирований.

Глава республики подчеркнул вклад Магомедали Магомедова в сохранение межнационального мира и согласия, а также отметил его личную стойкость и управленческий опыт.

«Память о нашем великом земляке – это не только дань уважения прошлому, но и пример для тех, кто сегодня продолжает его дело», – написал Щукин.

Затем Кириенко и Щукин возложили цветы к памятнику Расулу Гамзатову. Врио главы Дагестана назвал поэта человеком, благодаря которому республика стала широко известна за пределами России.

«Дагестан невозможно представить без Расула Гамзатова – он открыл нашу республику миру», – подчеркнул Щукин. Он напомнил слова самого Гамзатова: «На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни мы ни пели, как бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к Дагестану».

По словам Щукина, произведения Гамзатова получили международное признание и были переведены на десятки языков. Он также отметил, что многие высказывания поэта со временем стали крылатыми.

«Расул Гамзатов – гордость Дагестана! Его строки о мире, родной земле и справедливости актуальны сегодня как никогда», – заключил врио главы республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года президент России Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана. Вскоре руководитель региона утвердил Магомеда Рамазанова новым председателем правительства республики.