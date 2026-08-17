В Минобороны Польши заявили о подготовке к войне с Россией

Замглавы Минобороны Польши Томчик заявил о подготовке к войне с Россией

Tекст: Вера Басилая

По словам Томчика, Польша постоянно увеличивает мощь вооруженных сил на фоне угрозы столкновения с Москвой, передают «Вести».

«Готовимся к войне, надеясь, что она никогда не произойдет. …Мы уже не делим сценарии на реальные и нереальные, а на вероятные и неправдоподобные», – заявил замминистра обороны Польши.

Он также добавил, что в 2027 году российская сторона якобы сумеет полностью восстановить свои силы для масштабного конфликта с блоком НАТО.

Министерство национальной обороны Польши разработало поправки для введения режима полной готовности к войне.

Весной в польском Демблине открылся первый в Европе сервисный центр для танков Abrams.

В начале года военное ведомство страны разослало гражданам миллионы брошюр с инструкциями на случай боевых действий