В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

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