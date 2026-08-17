В США за 42,9 млн долларов продали самый дорогой американский автомобиль

Tекст: Алексей Дегтярёв

Раритетную машину реализовали на торгах аукционного дома Gooding & Company в калифорнийском Монтерее за 42,905 млн долларов, передает РИА «Новости».

Изначально организаторы планировали выручить за лот более 25 млн долларов, однако итоговая сумма превзошла все ожидания.

«Shelby Cobra Daytona Coupe 1964 года теперь является самым дорогим американским автомобилем, когда-либо проданным… На торгах в Монтерее автомобиль ушел с молотка за 42,905 млн долларов», – отмечает издание Carscoops.

Конструктор Кэрролл Шелби создал этот автомобиль специально для победы над моделями Ferrari в гонках на выносливость. Экземпляр с шасси CSX2300 принимал участие в престижных заездах в Дейтоне, Себринге и на Нюрбургринге.

После завершения заводской карьеры спорткар перешел в руки частного гонщика. В конце 1960-х годов машина успешно выступала в японских сериях, став единственным купе данной модели, продолжившим соревноваться после продажи командой Shelby.

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