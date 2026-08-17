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    17 августа 2026, 21:41 • Новости дня

    Трамп анонсировал переговоры с Си Цзиньпином в Белом доме 24 сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Предстоящая встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Белом доме намечена на 24 сентября и продлится один день.

    Трамп подтвердил планы приема председателя КНР Си Цзиньпина в Белом доме 24 сентября, передают РИА «Новости».

    В беседе с журналистами в Овальном кабинете он заявил: «К нам приезжает председатель Си где-то 24 сентября. Думаю, именно 24 сентября».

    Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Си Цзиньпин не собирается участвовать в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время сентябрьской поездки в США.

    По данным источников, китайский лидер ограничится однодневными переговорами с Трампом в Белом доме.

    Те же источники уточняли, что прибытие делегации КНР в США ожидается поздно вечером 23 сентября, а вылет обратно в Китай запланирован на 25 сентября.

    Ранее Трамп также говорил о планах провести встречи с Си Цзиньпином на саммите G20 в декабре и на саммите АТЭС в Китае в ноябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о прибытии председателя КНР Си Цзиньпина в США 24 сентября.

    Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о подготовке к осенней поездке председателя КНР Си Цзиньпина в Вашингтон.

    Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила об отсутствии изменений в планах принять Си Цзиньпина в США.

    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    17 августа 2026, 14:53 • Новости дня
    Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Экс-посол России Денисов описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

    Tекст: Ольга Иванова

    Торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Пекина имеет оптимистичные перспективы, несмотря на необходимость поиска сбалансированного и взаимовыгодного пути развития, сообщил экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается по формуле Мао Цзэдуна: «перспективы светлые, но путь извилистый», передает РИА «Новости». Такое мнение высказал сенатор и бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

    «На основании того, что мы имеем в этом году, я бы определил наши перспективы, во всяком случае ближайшие, известной формулой, предложенной Мао Цзэдуном: «перспективы светлые, но путь извилистый»», – заявил политик.

    По словам сенатора, сейчас существуют все основания для позитивной оценки развития двусторонних отношений. При этом он отметил важность выбора сбалансированного курса. Денисов добавил, что в текущих условиях Россия вынуждена ориентироваться на самостоятельность в сфере высоких технологий, поэтому необходимо найти «золотую середину», гармонично связывающую интересы обеих стран.

    Заявление прозвучало на полях четвертого международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани с 16 по 19 августа. Организаторы подготовили более 50 деловых сессий, в мероприятии ожидается участие свыше 200 китайских компаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал рекордный рост товарооборота между Москвой и Пекином по итогам текущего года.

    Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возвращении к положительной динамике двусторонней торговли.

    В апреле Россия нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в Китай до 703,9 млн долларов.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    18 августа 2026, 17:04 • Новости дня
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    Ушаков объяснил принципы «тихой дипломатии»
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Настоящие международные переговоры всегда ведутся в закрытом режиме, а публичные обсуждения не имеют отношения к реальному диалогу государств, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков отреагировал на недавние публикации в средствах массовой информации о якобы скрытых контактах Москвы и Вашингтона. Представитель Кремля в беседе с «Вестями» подчеркнул естественность такого формата работы.

    «Дипломатия обычно всегда ведется по-тихому. Если о чем-то громко говорят, то это уже не дипломатия, это уже публичные заявления», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Вашингтон осознают важность восстановления двусторонних контактов.

    Ранее Юрий Ушаков рассказал о закрытом формате обсуждения украинского урегулирования. 

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул целесообразность проведения переговоров в атмосфере тишины.

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    19 августа 2026, 10:25 • Новости дня
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    Первый контейнеровоз из Китая прибыл по Севморпути в Мурманск
    @ andrey_chibis

    Tекст: Вера Басилая

    Судно компании NewNew Shipping Line из Китая доставило в порт Мурманска 500 контейнеров, пройдя по маршруту Северного морского пути в рамках двустороннего соглашения, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

    В порт Мурманска прибыл первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line, прошедший по Северному морскому пути, сообщил Чибис в Мах.

    Чибис также подчеркнул, что власти продолжают развивать Северный морской путь и укреплять позиции Мурманска в качестве крупного транспортного хаба.

    Генеральный директор New New Shipping Line Кэ Цзинь накануне анонсировал прибытие первого контейнеровоза компании в мурманский порт.

    Глава Росатома Алексей Лихачев ранее сообщил о запуске регулярного еженедельного маршрута из Китая в Европу через Северный морской путь.

    Россия и Китай запланировали удвоить объем грузоперевозок по арктической трассе к 2030 году.

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    17 августа 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп поприветствовал подписание Мекканского соглашения, отметив, что оно показало способность стран-участниц объединиться ради защиты своих территорий.

    «Очень рад видеть, как Саудовская Аравия, Турция и Пакистан наконец подписали Мекканское соглашение о совместной обороне. Это показывает, как Ближний Восток объединяется, и страны наконец-то смогут защищать себя более эффективно. Поздравляю великое руководство трех упомянутых стран. Это большой, смелый и важный первый шаг – ух ты!» – написал он в Truth Social.

    Напомним, 7 августа Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились о совместной обороне. Тогда же был подписан пакт о создании нового военного союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран предостерег страны Мекканского соглашения от действий против Ирана. Военные эксперты связали решение о создании нового военного союза с утратой доверия Эр-Рияда к Вашингтону.

    Политический аналитик и ВЗГЛЯД разбирались, против кого объединились Турция, Саудовская Аравия и Пакистан.


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    18 августа 2026, 16:27 • Новости дня
    Ушаков: Конкретной информации о визите Уиткоффа и Кушнера пока нет

    Ушаков заявил о необходимости согласования визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Tекст: Ольга Иванова

    Возможная поездка американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера требует серьезного предварительного согласования на высшем уровне, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Российская сторона пока не располагает конкретной информацией относительно вероятного визита делегатов из США, передает ТАСС. Помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что подобные международные контакты нуждаются в тщательной проработке.

    «Пока нечего», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

    Представитель Кремля сравнил количество вопросов об этой встрече с приездом родственников из Калуги. Он пояснил, что о серьезном международном событии будет объявлено сразу после завершения всех этапов согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

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    17 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln

    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер посетил авианосец USS Abraham Lincoln, моряки которого, как писали СМИ, то и дело пытались выпрыгнуть за борт с суицидальными мотивами.

    Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.

    «У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.

    Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.

    Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.

    «Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.

    По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.

    «На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США  развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.

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    17 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    Самые бюджетные билеты на концерты Уэста в Петербурге раскупили за два часа

    Tекст: Денис Тельманов

    Поклонники американского рэпера Канье Уэста раскупили самые доступные билеты на его октябрьские выступления в Петербурге всего за пару часов после старта продаж.

    Все билеты стоимостью 9 тыс. рублей на концерты Канье Уэста в Петербурге закончились за полтора-два часа, передает РИА «Новости». Выступления американского исполнителя пройдут 10 и 11 октября на площадке «Газпром - Арена».

    В продаже остаются билеты на трибуны по цене от 12 до 50 тыс. рублей, а также места на танцполе, которые обойдутся в 25 тыс. рублей. Желающие могут приобрести и самые дорогие билеты в VIP-ложи за 160 тыс. рублей.

    Ye, ранее известный как Канье Уэст, является одним из самых влиятельных артистов в хип-хопе. Музыкант официально сменил имя в 2021 году. На его счету 24 премии Grammy и такие альбомы, как The College Dropout и My Beautiful Dark Twisted Fantasy.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский рэпер Канье Уэст запланировал два масштабных выступления на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Несколькими днями ранее организаторы перенесли концерт музыканта в Алма-Ате из-за сильного ветра.

    В 2024 году организаторы отменили выступление артиста в Москве из-за отсутствия разрешения от властей.

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    17 августа 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом ради Ким Чен Ына

    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп вспомнил о своих «очень хороших» отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и решил оперативно сократить объем военных учений США с Южной Кореей, чтобы не посылать Пхеньяну «враждебный сигнал».

    «Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что США давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей», – написал он в Truth Social.

    Трамп отметил, что эти учения не только дорогостоящи, так как большую часть расходов оплачивают США, но и «посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно».

    «Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений!» – сообщил он.

    Трамп добавил, что недавно спросил главу Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к США в процессе денуклеаризации Ирана, на что в Сеуле ответили: «Нет, спасибо!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын в 2025 году ответил на призывы о денуклеаризации КНДР. Трамп в 2023 году оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Пхеньян назвал военные маневры США репетицией масштабной войны.

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    17 августа 2026, 19:21 • Новости дня
    Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости постоянного безвиза с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Москва и Пекин должны закрепить взаимные поездки граждан без оформления документов на постоянной основе после окончания действующего временного соглашения, заявил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

    Введение постоянного безвизового режима между двумя странами является необходимым шагом, передает РИА «Новости». Дипломатический представитель Китая в Москве Чжан Ханьхуэй напомнил, что сейчас действует временное соглашение сроком до конца 2027 года.

    «Я считаю, что после этого срока есть все необходимости для продления дальше», – сказал посол, оценивая перспективы полной отмены виз. Ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко также отмечал обсуждение закрепления таких поездок навсегда.

    В сентябре прошлого года Пекин ввел тридцатидневный без виз для россиян, а в декабре Москва ответила аналогичным решением. В мае китайские власти продлили меру до 31 декабря 2027 года, а в минувший понедельник президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ со стороны Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил пользу данного решения для двусторонних отношений.

    Позже китайское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло значимость действующего механизма для развития гуманитарных контактов.

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    18 августа 2026, 14:22 • Новости дня
    FT: Чиновник из США Родни Кук провел негласные переговоры с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вашингтон рассчитывает достичь прогресса в урегулировании украинского конфликта с помощью привлечения нестандартных посредников к дипломатическому процессу, отмечает американская пресса.

    Председатель американской комиссии по изящным искусствам Родни Кук провел в России переговоры в рамках «тихой» дипломатической миссии по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

    Чиновник возглавлял делегацию на Петербургском международном экономическом форуме в июне. Этот визит стал первым за несколько лет появлением официального представителя США на мероприятии, получившим одобрение Белого дома и Госдепартамента.

    По данным издания, в рамках своего визита Кук контактировал с представителями Кремля, в том числе с советником президента России Антоном Кобяковым. В Вашингтоне надеются, что привлечение неожиданных переговорщиков поможет выйти из дипломатического тупика по Украине. При этом, как подчеркивает издание, президент США Дональд Трамп сохраняет оптимизм относительно перспектив заключения сделки по урегулированию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, советник президента России Антон Кобяков оценил решение Дональда Трампа направить Родни Кука на ПМЭФ.

    После форума американский представитель передал президенту США подаренную Владимиром Путиным хоккейную шайбу. Сам глава делегации США Кук во время визита в Петербург заявил о желании слушать и учиться.

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    18 августа 2026, 14:42 • Новости дня
    Трамп обозначил Ормуз как «новую территорию США» на фото

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп разместил в социальной сети изображение карты, на которой участок между Ираном и Оманом обозначен как американская собственность.

    Трамп поделился необычной географической картой в своем официальном аккаунте в социальной сети Truth Social, передает РИА «Новости».

    На представленном изображении запечатлен Ормузский пролив, который географически располагается между Ираном и Оманом. Этот водный участок на картинке специально обведен кругом.

    Свой пост политик сопроводил короткой надписью на английском языке. «New U.S. Territory» («Новая территория США»), – гласит текст над изображением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Дональд Трамп заявил о планах объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

    Несколькими днями ранее глава американского государства сообщил о полном контроле ВМС США над этой водной артерией.

    В середине июля Вашингтон официально объявил о переходе данного маршрута под свое управление.

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    18 августа 2026, 16:05 • Новости дня
    Товарооборот сельхозпродукции России и Китая вырос на 34% за семь месяцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Объем взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией России и Китая с января по июль 2026 года увеличился более чем на треть по сравнению с прошлым годом, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

    Экспорт российской сельскохозяйственной продукции на китайский рынок за семь месяцев текущего года увеличился на 43,1%, пояснила глава ведомства, передает РИА «Новости».

    При этом встречный импорт также показал положительную динамику, прибавив 15,7%.

    «У нас ежегодно растет в рамках агропромышленного сотрудничества наш товарооборот. По итогам прошлого года он составил порядка 11 млрд долларов. Растет как импорт, так и экспорт с обеих сторон», – заявила глава ведомства.

    Напомним, за семь месяцев 2026 года российские экспортеры отгрузили в КНР 895 тыс. тонн зерновых культур.

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил об увеличении общего объема двусторонней торговли на 26% за первую половину года.

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    19 августа 2026, 03:34 • Новости дня
    Россиянку Бобреневу в США задержали сотрудники иммиграционной службы

    Россиянка Бобренева провела 16 дней под стражей в США

    Tекст: Антон Антонов

    Российская гражданка Галина Бобренева провела 16 дней под стражей в США после задержания из-за подозрений в нарушении правил пребывания в стране, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали сотрудники иммиграционной службы США в аэропорту в Калифорнии, когда она с мужем, гражданином США, прибыла из Сан-Франциско в Бербанк – там ее супруг планировал встретиться с клиентами, а сама Бобренева – с друзьями, пишет New York Times.

    Бобреневу задержали по обвинению в превышении разрешенного срока пребывания в стране и доставили в центр содержания. Бобренева объяснила, что находится в процессе получения грин-карты на основании брака, и представила необходимые документы.

    Министерство внутренней безопасности заявило в своем заявлении, что она является «нелегальной иммигранткой», которую пытаются арестовать, потому что «она превысила срок пребывания, нарушив законы страны».

    Под стражей Бобренева провела 16 дней. Позднее ее освободили под залог в размере 35 тыс. долларов и обязали носить электронный браслет.

    Судебное заседание по этому делу состоится в октябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии.

    По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

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    17 августа 2026, 12:43 • Новости дня
    Компании из десяти провинций Китая зарегистрировались на форум в Хабаровске

    Tекст: Вера Басилая

    Более 100 компаний из семи российских регионов и десяти китайских провинций примут участие в деловых переговорах с 4 по 6 сентября, сообщают организаторы мероприятия.

    Встречи пройдут на полях второго Российско-Китайского форума в Хабаровске. Подбором партнеров занимается Центр поддержки экспорта Хабаровского края в рамках профильного национального проекта.

    «Интерес со стороны бизнеса к Российско-Китайскому форуму продолжает расти. Уже зарегистрировались в переговорах более 100 компаний из десяти китайских провинций: Хэбэй, Ляонин, Хэйлунцзян, Шаньдун, Гуандун, Шэньси, Юньнань, Внутренняя Монголия, Чжэцзян, Цзянсу, а также из семи российских регионов», – заявила заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова. Она добавила, что расширение географии подтверждает важность прямого взаимодействия предпринимателей.

    По словам Авиловой, диалог затронет сельское хозяйство, логистику, туризм, машиностроение, ИТ-сектор и другие ключевые направления. В целом программа форума включает свыше 40 тематических площадок.

    Ожидается, что событие, проходящее под девизом совместного освоения Большого Уссурийского острова, объединит более 3000 участников из обеих стран.

    Участники форума обсудят вопросы технологического партнерства двух стран в космосе.

    В культурно-спортивную программу форума войдут гастрономический фестиваль и парусная регата.

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