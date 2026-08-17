Главы МИД Турции и Ирана обсудили открытие Ормузского пролива

Tекст: Алексей Дегтярёв

Телефонный разговор состоялся в понедельник, 17 августа, сказал собеседник РИА «Новости».

«В ходе переговоров была обсуждена последняя ситуация в продолжающихся переговорах по открытию Ормузского пролива и продолжению режима прекращения огня», – добавил он. Другие подробности состоявшейся беседы не раскрываются.

В начале августа Аракчи анонсировал финальную стадию переговоров с Оманом по судоходству.

Позже Тегеран и Маскат достигли принципиальной договоренности о полном возобновлении движения судов.

В рамках этих контактов стороны согласовали создание единого среднего коридора через Ормузский пролив.