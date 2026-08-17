СК возбудил дело против напавшего на дагестанскую певицу Магомедову сталкера

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент произошел в Махачкале 16 августа. Злоумышленник долгое время следил за девушкой, а после блокировки своего номера решил действовать радикально, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Нападавший проник в жилище, начал хватать жертву за руки и запугивать.

На громкие крики о помощи оперативно отреагировали патрулировавшие улицу полицейские. Сотрудники правоохранительных органов скрутили нападавшего.

Дело завели по статьям «Угроза убийством» и «Нарушение неприкосновенности жилища».

По данным СК, потерпевшая восприняла слова злоумышленника как реальную опасность для своей жизни. Сейчас фигуранту вменяют нарушение неприкосновенности жилища и угрозу убийством.

В апреле суд арестовал подозреваемого в вооруженном нападении на врачей в Махачкале.

В мае прошлого года в дагестанском Каспийске убили местную певицу Талисман Омарову.

В июле того же года в Махачкале злоумышленники напали на известного бойца ММА Тимура Хизриева.