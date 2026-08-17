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    17 августа 2026, 21:28 • Новости дня

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией

    Кулбергс: Евросоюз должен Латвии 7 млрд евро из-за разрыва отношений с Россией

    Премьер Латвии выставил ЕС счет за убытки от разрыва отношений с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Рига несет огромные финансовые потери из-за антироссийских рестрикций и помощи Киеву, превращаясь в пострадавшую сторону конфликта, ЕС должен выделить Латвии семь млрд евро, чтобы она поддержала антироссийские санкции, заявил премьер страны Андрис Кулбергс.

    Кулбергс заявил о необходимости выделения Латвии дополнительных 7 млрд евро из бюджета ЕС на ближайшие семь лет для компенсации издержек, передает ТАСС. Бывший вице-премьер страны и лидер консервативной партии «Латвия на первом месте» Айнарс Шлесерс в беседе с Politico заявил, что государство теряет большие деньги из-за поддержки Украины и санкций против России.

    «Мы рассуждаем о том, как поддержать Украину, но при этом сами являемся жертвой», – сказал он.

    По его мнению, руководство страны больше не может игнорировать экономический ущерб от разрыва связей с Москвой.

    Шлесерс подчеркнул, что при следующем голосовании за продление антироссийских санкций Рига должна потребовать финансовой поддержки, не исключив применение права вето.

    Заявления политиков звучат в преддверии парламентских выборов, намеченных на 3 октября. Согласно опросам центра SKDS, лидирует партия Кулбергса «Объединенный список» с 12,2%, тогда как политическая сила Шлесерса занимает третье место с 10%.

    В начале лета Кулбергс объявил о планах разрыва торговых связей с Россией.

    Позже глава латвийского правительства запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для развития инфраструктуры на востоке страны.

    При этом страна спланировала дефицит государственного бюджета на текущий год из-за резкого увеличения военных расходов.

    18 августа 2026, 13:44 • Новости дня
    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград

    Политолог Корнилов: Сокращение Литвой времени транзита в Калининград создаст проблемы

    Эксперт указал ответные меры на планы Литвы ужесточить транзит в Калининград
    @ Fabian Sommer/dpa/Reuters Connect

    Tекст: Олег Исайченко

    Планы Литвы сократить время транзита в Калининградскую область до шести часов грозят россиянам не только бытовыми неудобствами, но и правовыми проблемами. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Корнилов. По его мнению, Москве стоит напомнить Вильнюсу о возможных последствиях обсуждаемых местными депутатами мер.

    «Прибалты стремятся создавать препятствия для России и российских граждан везде, где это возможно, – в том числе в вопросах пересечения границ», – отметил политолог Владимир Корнилов. Он напомнил, что населению республик внушают: Москва якобы собирается провести военную операцию в районе Сувалкского коридора и перекрыть сухопутное сообщение стран Балтии с остальными странами НАТО. Эта страшилка используется прибалтийскими политиками, в частности, для обоснования предложений ужесточить транзита в Калининградскую область, добавил собеседник.  

    По его оценкам, планируемые Вильнюсом ограничения для российских автомобилей могут создать проблемы для россиян. «За шесть часов необходимо успеть не только преодолеть путь, но и заправиться, а также учесть возможные непредвиденные ситуации: например, поломки автотранспорта или вынужденные остановки. Больше всего рисков такая ситуация несет семьям с детьми, которым требуются более длительные паузы в дороге», – рассуждает Корнилов.

    «Кроме того, сложности на бытовом уровне могут повлечь и трудности правового характера, если вдруг не получится вовремя уложиться в этот временной коридор. Другими словами, транзит через Литву окажется, скорее, вопросом нервов», – подчеркнул аналитик. Вместе с тем, политолог не исключает, что политикам из Прибалтики или тем, кого подзуживает Европа, «взбредет в голову» пойти на полное прекращение транспортного сообщения.

    «На мой взгляд, Москве следует постоянно напоминать Вильнюсу о возможных последствиях таких ограничений», – считает собеседник. По его мнению, сейчас Россия сначала попробует уладить вопрос ужесточения контроля за транзитом дипломатически. Но если предложение литовских депутатов перейдет в практическую плоскость, то речь, вероятно, пойдет о демаршах и экономических мерах против Литвы. Среди возможных ответных шагов Корнилов допустил создание препятствия для судов, которые идут в страны Прибалтики по Балтийскому морю.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    18 августа 2026, 11:48 • Новости дня
    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград

    Политолог Межевич: Литва готова на безумные решения по транзиту в Калининград

    Политолог объяснил планы Литвы ужесточить правила транзита в Калининград
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    В 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининград. Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. Ранее депутаты Литвы предложили ужесточить контроль за транзитом в российский эксклав.

    «Политики целого ряда недружественных стран едва ли не каждый день выступают с безумными заявлениями. Но дипломатическая активность Литвы на российском направлении носит параноидальный характер», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценкам, причины кроются в тяжелом положении дел в самой республике.

    «Экономика страны умирает, демографическая ситуация на грани катастрофы, к этому добавляются политическая нестабильность и коррупция. В таких условиях литовские чиновники видят единственный способ получения капитала – это антироссийские выступления», – детализировал собеседник. Напомним, в июльском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», выпускаемым газетой ВЗГЛЯД, Литва заняла четвертое место.

    Как указал политолог, инициатива Вильнюса ужесточить условия транзита автомобилей с российскими номерами в Калининградскую область укладывается в озвученную логику. Межевич напомнил, что в 2002 году, когда Литва готовилась стать членом Евросоюза, Россия и ЕС согласовали правила транзита в Калининградскую область. «Теперь же литовские власти используют калининградский трек как инструмент получения политических дивидендов», – уточнил аналитик.

    По его мнению, возможное сокращение времени транзита в Калининград опасно тем, что вслед за таким шагом последуют другие безумные решения. «Сейчас Вильнюс проверяет реакцию Москвы. Неслучайно раз в месяц в Литве обсуждают вопрос полного закрытия транзита – хотя это нарушает договоренности России и ЕС, литовское руководство данные нюанс не очень беспокоят», – заключил Межевич.

    Ранее в Литве пожаловались на якобы чрезмерно долгий проезд граждан России через территорию республики по пути в Калининградскую область и обратно. «Сутки, которые даются владельцам автомобилей с российскими номерами на пересечение нашей территории, это не транзит, а пребывание в Литве», – заявил депутат литовского парламента Арвидас Анушаускас.

    Действующий регламент калининградского транзита, согласованный с Еврокомиссией, требует, чтобы машины пересекали Литву не более, чем в течение 24 часов. Однако, по мнению Анушаускаса, необходимо значительно сократить выделяемое на проезд время, так как действующие правила создают «риски для национальной безопасности».

    Парламентарий сообщил, что вместе с коллегами подготовил и зарегистрировал поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении. Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Президент Литвы Гитанас Науседа поддерживает идею ужесточения условий автомобильного транзита на калининградском направлении, сообщил советник главы государства по вопросам нацбезопасности Марюс Чеснулявичюс. Транзит, по его словам, не имеет ничего общего с какими-то разъездами по республике в туристических или иных целях. «Нарушения условий транзита связаны с остановкой в неположенном месте, отклонением от маршрута», – считает советник.

    В 2025 году транзитом в Калининградскую область и из нее проследовали около 13 тысяч легковых автомобилей с российскими номерами. В октябре прошлого года Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обеспечить бесперебойную связь с эксклавом.

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    19 августа 2026, 21:00 • Видео
    Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

    Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.


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    19 августа 2026, 14:31 • Новости дня
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    Из эстонских учебников по химии убрали имя Менделеева
    @ общественное достояние

    Tекст: Денис Тельманов

    Авторы школьных учебников по химии в Эстонии исключили упоминание имени всемирно известного русского ученого Дмитрия Менделеева как создателя периодической системы.

    Имя создателя периодической системы химических элементов Дмитрия Менделеева исчезло из школьных учебников в Эстонии, передает РИА «Новости». Об этом сообщила переехавшая в Россию жительница республики Оксана.

    «Таблицы Менделеева остались, но его имени никто не упоминает... Таблицу просто называют «Периодическая таблица химических элементов». Без упоминания имени ее создателя», – рассказала собеседница агентства.

    Таблица Менделеева, составленная в 1869 году, включает классификацию элементов, показывающую зависимость их свойств от заряда атомного ядра.

    Это открытие стало одним из главных научных прорывов XIX века и сегодня используется в учебных заведениях ведущих стран мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова ранее саркастически предложила киевским властям запретить таблицу Менделеева.

    В июне эстонские учителя возмутились речью министра образования на русском языке.

    Месяцем позже в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка в честь великого русского химика.

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    18 августа 2026, 01:35 • Новости дня
    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Анушаускас: В Литве предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград

    Литовские депутаты предложили ужесточить контроль за транзитом в Калининград
    @ Carsten Hoffmann/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Литве депутаты подготовили поправки, вводящие шестичасовой лимит автомобильного транзита для россиян на калининградском направлении, сообщил депутат Сейма Арвидас Анушаускас.

    Анушаускас заявил, что на прошлой неделе обсуждался якобы чрезмерно долгий проезд российских граждан через территорию Литвы по пути в Калининградскую область и обратно. «Транзит через Литву превратился в пребывание в Литве до 24 часов», – заявил он в соцсетях.

    Анушаускас сообщил, что депутаты подготовили и зарегистрировали поправки к закону о государственной границе и ее охране. Документ предлагает установить шестичасовой «обычный стандарт контроля прямого транзита» и инициировать изменения в праве Евросоюза, чтобы шесть часов стали максимальным сроком упрощенного автомобильного транзита (FTD) во всех странах ЕС.

    При этом он подчеркнул, что до общеевропейского решения Литва формально не сокращает действующий лимит с 24 до шести часов.

    По замыслу авторов, в национальном праве впервые будет четко закреплено, что шесть часов считаются нормой для прямого транзита, а не «правом» находиться в Литве сутки.

    Система автоматического распознавания автомобильных номеров должна фиксировать превышения этого срока, после чего служба охраны госграницы сможет оценивать, связано ли это с объективными причинами или «необоснованным» отклонением от маршрута.

    Анушаускас указал, что расстояние в 235 км между пунктами пересечения границы можно преодолеть примерно за три часа, поэтому шесть часов дают значительный запас времени при нормальном движении.

    Он напомнил, что в праве ЕС уже существует шестичасовое ограничение для транзита по железной дороге. По его словам, ситуация на Украине и рост «гибридных угроз» меняют общую ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому государство должно пересмотреть режимы, позволяющие российским гражданам и автомобилям пользоваться исключительным механизмом доступа на территорию ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2025 года глава Социал-демократической партии Литвы Гинтарас Синкявичюс пригрозил ограничить транзит российских грузов в Калининград из-за конфликта с Минском.

    В октябре 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа предложил рассмотреть идею ограничения транзита российских грузов в Калининград и долгосрочного закрытия границы с Белоруссией.

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    17 августа 2026, 05:38 • Новости дня
    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний

    Каллас заявила об очередном пакете санкций против России

    Каллас пригрозила увеличением на треть подсанкционных лиц и компаний
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз намерен осенью ввести самый крупный с 2022 года пакет ограничений в отношении России, увеличив списки подсанкционных лиц и компаний на треть, пригрозила глава евродипломатии Кая Каллас.

    «В случае его принятия число российских физических лиц, компаний и организаций под санкциями, единовременно увеличится на треть. Давление необходимо усилить», – приводит РБК слова Каллас в интервью Die Welt.

    Она назвала принятие сенатом США закона об антироссийских санкциях, который инициировал покойный сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), обнадеживающим в плане сближения Европы и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС в июле принял 21-й пакет антироссийских санкций. Там заявили, что новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. ЕС также ввел новые санкции против пяти представителей российского ВПК.


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    17 августа 2026, 11:53 • Новости дня
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    Захарова сравнила главу евродипломатии Каллас со старухой Шапокляк
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова провела параллель между главой евродипломатии Каей Каллас и известным персонажем советского мультфильма старухой Шапокляк.

    Захарова, отвечая на вопрос журналистов о том, что мешает Каллас осознать неэффективность санкционной политики, привела в пример персонажа советского мультфильма, передает «Комсомольская правда».

    «По такому же принципу жила Шапокляк: «Кто людям помогает, тот тратит время зря – хорошими делами прославиться нельзя»», – заявила Захарова.

    Ранее глава европейской дипломатии сообщила о подготовке очередного пакета ограничений. По словам Каллас, осенью Евросоюз планирует ввести самые масштабные санкции против российской стороны.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас пригрозила ввести осенью самый крупный пакет антироссийских ограничений.

    В прошлом году официальный представитель МИД Мария Захарова назвала европейскую чиновницу «пакетчицей».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк.

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    18 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    Во Франции признали низкую эффективность ударов ВСУ из-за российской ПВО
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Французский OSINT-исследователь Клеман Молин (OSINT, Open Source Intelligence – сбор и анализ данных из открытых источников) заявил о низкой результативности украинских ударов – по его оценке, практически все беспилотники ВСУ за редким исключением уничтожаются российскими средствами ПВО.

    «И снова сотни дронов потрачены впустую против сверхзащищенного региона... Когда Киев бьет по России, речь идет максимум о 2–5% дронов, достигающих цели» – написал Молин, комментируя налет, в ходе которого, по сообщениям украинской стороны, было задействовано более 600 беспилотников. Его слова передает украинское издание «Страна».

    Молин также заявил о «крайне низкой эффективности ракеты FP-5 «Фламинго», которая «сбивается почти всегда».

    Его мнение разделил и украинский журналист Юрий Николов. После атаки во вторник он написал: «Как-то мало видосов для такой пачки дронов».

    По его мнению, в зависимости от типа примененных беспилотников, удар обошелся в два–три миллиарда гривен.  «Это почти месяц питания для ВСУ», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно сбивают дальнобойные украинские крылатые ракеты «Фламинго». С начала текущего года отечественные системы противовоздушной обороны перехватили свыше ста тысяч вражеских беспилотников. Доля достигающих своих целей украинских FPV-дронов сократилась до двух процентов.

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    17 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах снизилась после утреннего роста

    Цена европейского газа упала до 734 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После утреннего скачка выше 750 долларов, ставшего максимумом с конца июля, европейские биржевые котировки на природный газ скорректировались вниз.

    В понедельник днем показатели на лондонской бирже ICE продемонстрировали спад, передает РИА «Новости». Сентябрьские контракты по индексу нидерландского хаба TTF открылись на отметке 743,7 доллара за тысячу кубометров. К середине дня стоимость опустилась до 734,3 доллара.

    Ранее цена топлива превышала 750 долларов впервые с 24 июля. Обострение конфликта на Ближнем Востоке спровоцировало значительное удорожание энергоресурсов в европейском регионе. Средние биржевые показатели за март выросли почти на 60% по сравнению с февралем, перешагнув рубеж в 600 долларов.

    Рынок продолжает демонстрировать высокую волатильность на протяжении всех этих месяцев. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Подобных устойчиво высоких значений не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года, исключая период кризиса. Исторический максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигали 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром в понедельник стоимость природного газа на европейских биржах преодолела отметку в 750 долларов за тысячу кубометров.

    В минувшую пятницу котировки сентябрьских фьючерсов по индексу TTF достигли уровня 726 долларов.

    Днем ранее цена голубого топлива на фоне высокой волатильности рынка опустилась до 720 долларов.

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    17 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ и Пентагона призвал НАТО к «четким красным линиям» с Россией

    Экс-глава ЦРУ и Пентагона Панетта призвал НАТО к четким красным линиям

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Пентагона и экс-глава ЦРУ Леон Панетта видит вокруг массу сигналов, доказывающих, что угроза от Россия якобы становится все больше, поэтому НАТО и ЕС следует защищаться соответствующим образом.

    Панетта заявил, что Россия регулярно испытывает на прочность обороноспособность Европы и считает, что «ужасающий сценарий» с военными действиями России на территории ЕС вполне вероятен.

    «НАТО должен быть бдительным. Россия продолжит испытывать обороноспособность альянса», – заявил он в интервью Bild.

    По словам Панетты, главное – не показывать России ни намека на слабость, так как в противном случае, если Россия почувствует слабость в НАТО и США, она «продолжит провоцировать и наносить удары», предупредил Панетта, добавив, что Запад должен провести четкие красные линии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Корчунов заявил о необходимости сдерживания НАТО и Германии вместо России. Замглавы МИД Грушко заявлял о реальной подготовке стран НАТО к военному столкновению с Москвой. Бывший премьер-министр Венгрии Орбан заявлял, что европейские лидеры нацелены начать войну с Россией к 2030 году.



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    19 августа 2026, 11:27 • Новости дня
    Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

    World Weather Attribution предупредила о риске экстремальных наводнений в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Аномальное повышение температуры воды в Средиземном море грозит обернуться катастрофическими штормами и масштабными осадками для европейских стран грядущей зимой, предупредили ученые.

    Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».

    Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.

    Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.

    Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.

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    17 августа 2026, 06:42 • Новости дня
    Переводчик раскрыл секрет популярности Достоевского у европейцев

    Идея свободы сделала Достоевского популярным у европейцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Многоголосие произведений и представление об абсолютной свободе человека делают Федора Достоевского самым популярным русским автором у европейцев, заявил лауреат премии «Читай Россию» и госпремии Австрии в области художественного перевода Александр Ницберг.

    «Мне кажется, именно эта многоголосность и завораживает западного читателя. В западной литературе тоже есть конфликты, но у Достоевского различия между людьми доведены до предела», – сказал он РИА «Новости».

    Ницберг считает, что писатель позволяет каждому герою высказаться, не навязывая читателю единственно верную точку зрения.

    Кроме того, у Достоевского особое понимание свободы в творчестве. В его романах человек абсолютно свободен благодаря божественному началу, что кардинально отличается от современных западных концепций, где свобода ограничена внешними рамками.

    Переводчик подчеркнул, что герои писателя вольны даже совершить преступление, но обязаны нести ответственность за свой выбор. Ощущение предельной свободы в сочетании с ответственностью, по его мнению, является характерной чертой русской литературы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ницберг назвал Достоевского самым популярным  русским писателем в Европе. Отец Илона Маска рассказал о любви сына к русской литературе. МИД Ирана осудил политику США цитатой из Достоевского.

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    19 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Ядовитые португальские кораблики массово атаковали пляжи Европы

    Португальские кораблики ужалили более тысячи туристов во Франции и Испании

    Tекст: Мария Иванова

    Из-за аномальной жары пляжи Франции и Испании заполнили тропические физалии – португальские кораблики, успевшие всего за две недели ужалить более тысячи отдыхающих.

    Атлантическое побережье Франции и Испании столкнулось с нашествием похожих на медуз существ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Из-за аномальной жары физалии, обычно обитающие в тропиках, начали массово мигрировать к берегам западноевропейских стран.

    «На побережье французской Страны Басков за две недели зафиксировано более тысячи случаев укусов «португальских корабликов»», – пишет издание. В связи с этим власти французского города Аркашон запретили купание на главном пляже.

    Аналогичные меры приняли в Сан-Себастьяне на севере Испании и во французском департаменте Атлантические Пиренеи. Там на побережьях вывесили предупреждающие белые флаги с фиолетовым изображением опасных обитателей.

    Отмечается, что яд этих существ представляет серьезную угрозу для здоровья. Примерно в 10% случаев ужаленным туристам требуется госпитализация из-за сильной боли, проблем с дыханием, нарушения работы сердца или аллергического шока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская энергетическая корпорация EDF остановила три реактора АЭС «Гравлин» из-за массового скопления медуз.

    Пятая за лето волна аномальной жары спровоцировала масштабные лесные пожары в европейских странах.

    В прошлом году власти Испании временно перекрыли доступ к морю на нескольких пляжах Аликанте из-за появления ядовитых моллюсков.

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    17 августа 2026, 08:58 • Новости дня
    Посол России сравнил европейских политиков со старухой Шапокляк

    Посол Нечаев: Европейские политики живут по принципам старухи Шапокляк

    Tекст: Вера Басилая

    Поведение ряда западных лидеров напоминает философию персонажа из «Чебурашки» старухи Шапокляк, уверенной, что «хорошими делами прославиться нельзя», отметил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев отметил, что действия некоторых европейских политиков перекликаются с принципами старухи Шапокляк из произведения о Чебурашке, передают «Вести».

    «Это такой, знаете, поучительный фильм, «Чебурашка», понимаете? Там есть, например, один персонаж, который говорит, что «хорошими делами прославиться нельзя», – подчеркнул дипломат в беседе с журналистами.

    По словам Нечаева, именно эта фраза приходит ему на ум при анализе решений ряда европейских государственных деятелей. Он добавил, что многие из них, судя по всему, действительно придерживаются подобного подхода.

    Накануне Сергей Нечаев предупредил о зеркальных мерах при закрытии Русского дома в Берлине.

    В июне дипломат назвал абсолютно неприемлемыми попытки возрождения неонацистской идеологии.

    Месяцем ранее посол заявил об отсутствии у европейских стран готовности к мирному диалогу.

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    17 августа 2026, 21:59 • Новости дня
    В Европе за 10 лет резко вырос уровень ультрафиолетового излучения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За последнее десятилетие интенсивность солнечной радиации над европейскими государствами увеличилась на фоне глобального изменения климата и сокращения облачности, сообщило федеральное ведомство по радиационной защите Германии (BfS).

    Федеральное ведомство по радиационной защите Германии зафиксировало существенное повышение уровня ультрафиолета в европейском регионе, передает РИА «Новости».

    Специалисты проанализировали показатели с 40 измерительных станций в 19 государствах в период с 2013 по 2022 год.

    «На 26 станциях было зафиксировано... ежегодное повышение уровня УФ-излучения на 10-20%», – отметили в ведомстве.

    Особенно сильно этот показатель вырос в центральной и западной частях континента.

    Главной причиной такой динамики исследователи называют уменьшение количества облаков над регионом. Это явление стало прямым следствием глобального изменения климата.

    При этом колебания озонового слоя оказали на ситуацию гораздо меньшее влияние.

    Ранее европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.

    Беспрецедентный зной на фоне глобального потепления унес жизни сотен людей.

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    17 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    Словацкий оператор повысил тарифы из-за остановки транзита газа через Украину

    Словацкая Eustream подняла цены на газ из-за остановки транзита через Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Оператор газотранспортной системы Словакии Eustream повысил тарифы для потребителей, чтобы компенсировать многомиллионные потери после прекращения поставок российского топлива.

    Словацкая газотранспортная компания Eustream пытается возместить убытки от остановки транзита газа через Украину за счет роста потребительских тарифов, передает ТАСС.

    Издание Pravda отмечает, что именно Eustream понесла наибольшие потери от прекращения поставок по восточному маршруту в начале 2025 года. Ранее компания получала основную прибыль от транзита российского газа в Чехию, Австрию и страны Западной Европы. «Эта модель практически развалилась», – подчеркивает газета.

    Мощность газотранспортной системы Словакии составляет около 90 млрд кубометров в год. Однако в 2025 году альтернативным путем поступило лишь 5,4 млрд кубометров. Несмотря на падение доходов, Eustream обязана финансировать профилактику и безопасность трубопроводов.

    В связи с этим компания начала повышать тарифы, что увеличивает издержки промышленных предприятий. С мая 2026 года цены выросли на 10%, при этом оператор настаивает на их многократном увеличении.

    В европейских подземных хранилищах запасы газа упали до исторического минимума.

    ЕК заявила о планах запретить энергоносители из России вопреки дефициту в ЕС.

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