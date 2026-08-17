Представители Берлина прокомментировали недавнее интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова, передает РИА «Новости». Немецкие дипломаты заявили об ознакомлении с позицией Москвы касательно западной помощи киевским властям. «Мы принимаем их к сведению», – приводит издание Welt слова представителя ведомства.
Ранее глава российского МИД подчеркнул, что Москва не станет опускаться до методов противника. При этом российская сторона намерена действовать более жестко ради уничтожения инфраструктуры, подпитывающей военную машину на Украине со стороны западных государств.
Российские власти неоднократно указывали, что поставки вооружений напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. В Кремле отмечали, что подобное накачивание оружием лишь мешает мирному урегулированию и неизбежно приведет к негативным последствиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров анонсировал ужесточение методов борьбы с каналами западной поддержки украинской армии.
Месяцем ранее в Москве послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу указали на недопустимость наращивания военной помощи Киеву.
При этом российский министр исключил возможность простой заморозки конфликта по текущей линии фронта.