Air India решила проверить всех пилотов на наркотики после инцидента с самолетом

По данным индийской газеты Business Standard, к настоящему моменту тестирование прошли около 300–400 пилотов из примерно пяти тыс. сотрудников летного состава Air India и Air India Express.

Два пилота, у которых анализы показали наличие психоактивных веществ, были сняты с выполнения полетов. Их образцы направили на повторное подтверждающее исследование в соответствии с требованиями индийского авиационного регулятора.

Решение о масштабной проверке было принято после инцидента с рейсом Air India AI2379, следовавшим из Пхукета в Дели. 4 августа Airbus A320 внезапно потерял около 300 футов высоты (около 100 метров). В результате пострадали 24 человека – 20 пассажиров и четыре члена экипажа.

После инцидента тест командира воздушного судна на наркотик растительного происхождения дал положительный результат, последующее подтверждающее исследование также оказалось положительным. В итоге командир и второй пилот были отстранены от полетов.

На борту самолета находились 137 пассажиров, включая трех младенцев, и восемь членов экипажа. Воздушное судно в итоге благополучно приземлилось в Дели. Индийское Бюро расследования авиационных происшествий (AAIB) классифицировало произошедшее как серьезный инцидент и проводит расследование при участии Airbus и французского Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA).

Air India сообщила пилотам о проведении «полного скрининга» на вещества и лекарственные препараты, запрещенные действующими правилами. Согласно правилам индийского управления гражданской авиации (DGCA), первый подтвержденный положительный результат не означает автоматического лишения или приостановки лицензии. Пилота направляют на реабилитационную программу, после которой для возвращения к полетам ему необходимо пройти повторное тестирование и получить медицинское разрешение.

За повторные нарушения предусмотрены более строгие меры. Второй подтвержденный положительный тест может привести к трехлетней приостановке лицензии, а третий – к ее аннулированию.

Нынешняя проверка проходит на фоне повышенного внимания к безопасности Air India после катастрофы рейса AI171 в июне прошлого года, в результате которой погибли 260 человек.



Как писала газета ВЗГЛЯД, командир летевшего из Пхукета в Нью-Дели лайнера Air India находился под воздействием марихуаны. Из-за резкого снижения высоты пассажиры этого рейса получили различные травмы. Годом ранее следователи изучали медицинские документы другого пилота данной авиакомпании на предмет психических заболеваний.