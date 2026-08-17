Вооруженные пираты захватили грузовое судно у берегов Сомали

Tекст: Ольга Иванова

Представители британской компании Ambrey, специализирующейся на морской безопасности, подтвердили факт нападения. «Грузовое судно под флагом Коморских Островов было захвачено в 25 морских милях к северо-востоку от [города] Эйль (Сомали). На борт судна поднялись восемь вооруженных человек, которые впоследствии захватили его», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Захваченный корабль вышел из турецкого города Текирдаг и направлялся в танзанийский Дар-эс-Салам. Последний сигнал автоматической системы идентификации был зафиксирован днем, когда сухогруз двигался на северо-запад к сомалийскому берегу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле неизвестные лица захватили грузовое судно у побережья Сомали.

В мае индийский ракетный эсминец Kolkata защитил коммерческий корабль от атаки морских разбойников.

В июле американские военные досмотрели шедший под флагом Коморских Островов танкер в Аравийском море.