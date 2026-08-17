Мужчина погиб при спасении брата-инвалида из горящего дома под Курском

Tекст: Ольга Иванова

Трагедия произошла в поселке Велье после атаки украинского беспилотника на частный жилой дом. В результате удара здание охватило пламя.

«Ужасная трагедия в приграничье. Сегодня в поселке Велье Рыльского района вражеский беспилотник атаковал дом, в котором жил мужчина-инвалид. Из-за удара начался пожар. Чтобы спасти хозяина дома, в огонь кинулся его брат», – сообщил губернатор Александр Хинштейн в Max.

Глава региона пояснил, что вместе с соседями 69-летнему Василию удалось вытащить брата через окно. Однако после этого пенсионер вернулся в горящий дом и уже не смог выбраться обратно. Хинштейн выразил соболезнования близким погибшего и подчеркнул, что все причастные к гибели мирных жителей понесут заслуженное наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года водитель трактора получил ранение при взрыве украинского беспилотника в Рыльском районе.

В январе пожилой мужчина пострадал из-за ночной атаки дрона на частный дом в хуторе Фонов.

Несколькими днями ранее в деревне Новая Николаевка от удара вражеского FPV-дрона погиб местный житель.