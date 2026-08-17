ЦИК назвал дату исключения «Яблока» из избирательного бюллетеня

ЦИК решила рассмотреть вопрос о корректировке бюллетеня на выборах 18 августа

Tекст: Дарья Григоренко

Вопрос о корректировке избирательных бюллетеней для выборов депутатов Госдумы девятого созыва включен в повестку заседания ведомства, назначенного на 18 августа, передает ТАСС.



Верховный суд России в понедельник подтвердил законность решения об аннулировании регистрации федерального списка кандидатов партии «Яблоко» на выборах в Государственную думу. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что после получения судебного решения Центризбиркому потребуется рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в текст избирательного бюллетеня.

Ранее в ходе жеребьевки партия «Яблоко» получила второй номер для размещения в бланке голосования. По словам Булаева, доставшийся «Яблоку» в бюллетене номер не достанется другой партии, позиции остальных участников выборов также останутся прежними. Таким образом, вслед за «Единой Россией», располагающейся под первым номером, в бюллетене будет значиться ЛДПР, сохранившая за собой третью позицию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России окончательно отклонил апелляционную жалобу партии «Яблоко» на отмену регистрации списка кандидатов. Ранее комиссия утвердила текст бюллетеня с 11 партиями.