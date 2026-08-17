Суд приговорил Шлосберга к 11 годам колонии за дискредитацию ВС

Tекст: Елизавета Шишкова

«Окончательно назначить наказание Шлосбергу Льву Марковичу в виде лишения свободы на срок 11 лет 1 месяц с отбыванием в колонии общего режима», – объявила судья в ходе оглашения приговора. Кроме того, суд запретил политику заниматься администрированием сайтов в интернете на шесть лет, передает ТАСС.

Защита намерена обжаловать решение. Ранее, 14 августа, прокурор просил для обвиняемого 12 лет и один месяц лишения свободы. Шлосберг находился под домашним арестом с июня 2025 года, а в декабре был переведен в СИЗО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года против политика возбудили уголовное дело о повторной дискредитации Вооруженных сил России.

В ноябре суд приговорил его к обязательным работам за уклонение от обязанностей иноагента.

В декабре Росфинмониторинг включил Шлосберга в перечень террористов и экстремистов.