Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

Tекст: Денис Тельманов

Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

«После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.