Посол Китая Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости постоянного безвиза с Россией

Tекст: Денис Тельманов

Введение постоянного безвизового режима между двумя странами является необходимым шагом, передает РИА «Новости». Дипломатический представитель Китая в Москве Чжан Ханьхуэй напомнил, что сейчас действует временное соглашение сроком до конца 2027 года.

«Я считаю, что после этого срока есть все необходимости для продления дальше», – сказал посол, оценивая перспективы полной отмены виз. Ранее заместитель главы российского МИД Андрей Руденко также отмечал обсуждение закрепления таких поездок навсегда.

В сентябре прошлого года Пекин ввел тридцатидневный без виз для россиян, а в декабре Москва ответила аналогичным решением. В мае китайские власти продлили меру до 31 декабря 2027 года, а в минувший понедельник президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ со стороны Москвы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин продлил безвизовый режим для граждан Китая до конца 2027 года.

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь отметил пользу данного решения для двусторонних отношений.

Позже китайское внешнеполитическое ведомство подчеркнуло значимость действующего механизма для развития гуманитарных контактов.