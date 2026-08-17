Верховный суд окончательно снял «Яблоко» с выборов в Госдуму

«Решение Верховного суда оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения», – огласила решение судебная коллегия, передает ТАСС.

Ранее, 10 августа, Верховный суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию федерального списка кандидатов «Яблока» на выборах в Госдуму. В ходе рассмотрения дела представитель ЦИК сообщила, что комиссия получила от Росфинмониторинга сведения об иностранном финансировании некоторых кандидатов от партии.

Кроме того, Генпрокуратура поддержала отмену регистрации. По словам представителя ведомства, в ходе разбирательства были подтверждены нарушения, допущенные партией во время агитационной кампании, а также нарушения законодательства об интеллектуальной собственности.

В «Яблоке» ранее отвергали предъявленные претензии и обжаловали решение суда первой инстанции. Представитель ЦИК при рассмотрении апелляции, в свою очередь, заявил, что оснований для изменения решения не усматривается.

Таким образом, «Яблоко» не сможет участвовать в выборах депутатов Госдумы девятого созыва по федеральному списку.



Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 августа Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму из-за зарубежного финансирования – было установлено получение кандидатами от партии на выборах трех миллионов рублей от зарубежных контрагентов. Сегодня представители ЦИК и Генпрокуратуры выступили за сохранение запрета на участие объединения в думском голосовании.