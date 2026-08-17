Памфилова сообщила о мерах безопасности на выборах в приграничных регионах

Tекст: Дарья Григоренко

Глава ЦИК заявила в эфире радио «Комсомольская правда», что компетентные органы активно работают над обеспечением безопасности. «Там выборы будут проходить полноценно. У нас 12 регионов и в приграничье где ситуация тяжелая. Согласовывали. Делали все, чтобы люди смогли проголосовать и не было бы опасности», – отметила Памфилова.

По ее словам, участники спецоперации являются одними из самых активных избирателей, однако они будут голосовать лично на участках без возможности дистанционного участия из-за особенностей связи. Памфилова также указала, что около 700 членов избирательных комиссий добровольно отправились в зону СВО.

Председатель Центризбиркома добавила, что состав Государственной Думы после выборов обязательно обновится, и это естественный процесс, поддерживаемый обществом.

Памфилова подчеркнула, что главное отличие выборов 2026 года заключается в повышенном уровне безопасности на фоне проведения 2200 кампаний разного уровня. Однако она выразила опасения, что возможны провокации с проведением голосования в недружественных странах.

«Что касается недружественных – рекомендовали послам обратиться к руководству стран, обеспечат ли безопасность. Потому что эта публика, которая сбежала из страны, активизируется. Мы все взаимодействуем с МИДом. С нашими дипсотрудниками. Мы дали целый ряд возможностей, чтобы минимизировать опасности», – уточнила она.

При этом председатель ЦИК считает, что если кто-то предал страну, то голосовать не должен. «Я считаю, что уехал из страны, предал – пошел вон. Но это моя позиция», – добавила Памфилова.

Председатель Центризбиркома также заявила, что президент Владимир Путин всегда получает полные данные о ходе избирательных кампаний. По ее словам, доклады о проведении голосования регулярно поступают в администрацию президента.

«Хочу вам открыть большой секрет – если бы я, как руководитель, не анализировала, если бы после каждой избирательной кампании буквально на следующий день не работала над ошибками, если бы не прогнозировала – грош мне была бы цена», – добавила Памфилова.

Глава комиссии добавила, что ее главная цель за последние десять лет – создать систему, вызывающую настоящее доверие у граждан. Она признала, что идеальных выборов не бывает, но постоянный анализ помогает предотвратить ситуации, способные подорвать веру в процесс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центризбирком принял усиленные меры безопасности из-за угрозы возможных провокаций.

Президент России Владимир Путин призвал уделить повышенное внимание организации избирательного процесса в приграничных регионах.