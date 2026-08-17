«Единая Россия» выступает за справедливые налоговые условия для фермеров

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, предприниматели имеют полное право переходить в субъекты с более выгодными условиями ведения бизнеса, говорится на сайте «Единой России».

Эксперт отметил важность поощрения конкуренции между регионами за привлечение аграриев и инвестиций. Подобный подход создает дополнительный стимул для развития инфраструктуры и последовательного снижения административной нагрузки. Калинин подчеркнул, что бизнес не должен узнавать о новых финансовых требованиях постфактум.

«Единая Россия выступает за понятный порядок налогообложения для хозяйств, работающих сразу в нескольких регионах. Фермер должен заранее видеть свои обязательства и спокойно планировать производство, инвестиции и развитие хозяйства», – резюмировал глава организации «Опора России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее партия «Единая Россия» назвала недопустимыми доначисления компаниям за использование законных льгот.

Председатель общественного совета партийного проекта «Предпринимательство» Александр Калинин сообщил о необходимости сохранения неизменных условий работы самозанятых до конца 2028 года.

Представители политического объединения выступили за смягчение налогового режима для малого бизнеса.