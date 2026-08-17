ЛДПР предлагает автоматические субсидии пенсионерам на ЖКУ

Tекст: Ольга Иванова

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо с предложением назначать пенсионерам субсидии на услуги ЖКХ в беззаявительном порядке, передает ТАСС. Инициатива предполагает использование данных Социального фонда, Федеральной налоговой службы и коммунальных организаций.

«В целях реализации принципов адресности, доступности и справедливости социальной поддержки полагаем необходимым установить беззаявительный (проактивный) порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг пенсионерам», – говорится в тексте обращения. Слуцкий отметил, что пожилые люди сталкиваются с колоссальной финансовой нагрузкой из-за роста цен на продукты, лекарства и коммуналку при небольших пенсиях.

Политик подчеркнул, что сейчас пенсионерам приходится самостоятельно выяснять свои права на льготы и очно подавать заявления. По его словам, далеко не все умеют пользоваться порталом госуслуг, а посещение инстанций становится настоящим испытанием для одиноких или нездоровых людей, из-за чего многие отказываются от положенной государственной поддержки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой автоматического снижения платы за капитальный ремонт для пенсионеров.

Летом Министерство труда и социальной защиты анонсировало переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости.

В прошлом году депутат Госдумы Александр Якубовский назвал пенсионеров в числе главных получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.