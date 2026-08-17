Глава НАО попросила Путина поддержать строительство стратегического моста

Tекст: Дарья Григоренко

На данный момент в бюджете региона не хватает средств для реализации важной инфраструктурной инициативы, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Стоимость – порядка 8 млрд рублей в ценах сегодняшнего дня. Деньги в бюджете предусмотрены начиная с 2029 года, но только 5,3 млрд. Здесь хотела бы, конечно, попросить вашей поддержки, Владимир Владимирович, о том, чтобы все-таки такой важный стратегический объект для нашего региона был поддержан и реализован. Я помню, когда вы встречались в День коренных малочисленных народов с ребятами, помните, [говорили] про мост на Сахалин, о том, что да, это дорого, но как это важно для качества жизни там. Поэтому здесь это для нас такая долгожданная история», – сообщила губернатор.

Сейчас проектная документация по сооружению и подъездным путям полностью готова. Действующий низководный мост работает только 11 месяцев в году, так как перед ледоходом конструкцию приходится разбирать во избежание разрушения.

Из-за ежегодного демонтажа транспортное сообщение прерывается на срок от 30 до 45 дней. Появление новой круглогодичной переправы обеспечит стабильную наземную связь с Приморско-Куйским сельсоветом и соседними регионами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на встрече с Ириной Гехт президент России Владимир Путин отметил реализацию больших инвестиционных проектов в Ненецком автономном округе.

В марте прошлого года глава государства назначил ее временно исполняющей обязанности руководителя этого региона.

Весной текущего года российский лидер назвал строительство моста на Сахалин очень затратным и необходимым проектом.