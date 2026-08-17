Глава МИД Ганы сообщил о гибели сограждан на СВО

Глава МИД Ганы сообщил о гибели 62 граждан республики на СВО

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с руководителем МИД России Сергеем Лавровым. «62 ганца погибли, 15 сейчас числятся без вести пропавшими», – сказал дипломат, передает ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что стороны детально обсудили проблему участия африканцев в боевых действиях. По его словам, на встрече поднимался вопрос о необходимости полного прекращения нелегального рекрутирования граждан Ганы для службы в зоне спецоперации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров сообщил о положительной динамике военно-технического сотрудничества с Ганой.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали соглашение об отмене виз для владельцев дипломатических паспортов.



