Умерла звезда сериала «Герои» Хайден Панеттьери

Звезда сериала «Герои» Хайден Панеттьери умерла от остановки сердца

Tекст: Мария Иванова

Трагедия произошла в городе Гринвилл штата Южная Каролина, передает ТАСС. Друг артистки позвонил в службу спасения и сообщил о ее критическом состоянии. Врачи оперативно прибыли по вызову, однако все попытки реанимации оказались безуспешными.

Местная полиция подчеркнула отсутствие первоначальных признаков насильственной смерти. Обстоятельства гибели голливудской звезды не вызывают подозрений у правоохранительных органов.

За свою карьеру Панеттьери снялась в десятках проектов, включая четвертую и шестую части франшизы «Крик», а также недавний триллер Sleepwalker. Наибольшую известность ей принесли роли в телевизионных хитах Heroes и Nashville. За работу в последнем она дважды номинировалась на престижную премию «Золотой глобус».

На протяжении нескольких лет звезда состояла в отношениях с украинским боксером Владимиром Кличко. В 2014 году у пары родилась дочь, но позже союз распался на фоне сообщений американских изданий о психологических проблемах артистки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне от остановки сердца скончалась советская актриса Валентина Игнатьева.