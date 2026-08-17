Власти Грузии назвали «предательской» инициативу оппозиции отказаться от Абхазии

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Это очень тяжелое, предательское, вражеское заявление. Видимо, безродная оппозиция получила от внешних хозяев задание внедрять этот месседж», – заявил градоначальник.

По его словам, «приоритет для всех грузин – восстановление территориальной целостности мирными способами».

Каха Каладзе заявил, что радикалы «не добьются отказа от главных ценностей».

В свою очередь председатель комитета парламента Грузии по евроинтеграции Леван Махашвили назвал предложение оппозиции «частью целенаправленной кампании против государственных интересов Грузии».

«Это и антиевропейское заявление, так как ты приучаешь общество, что при движении на Запад необходимо отказаться от Абхазии, сдать ее в историю», – заявил глава комитета парламента.

Лидер радикальной грузинской оппозиции Ника Гварамия предложил «излечиться от исторических травм», сославшись на пример премьер-министра Армении Никола Пашиняна, при котором Азербайджан восстановил контроль над Нагорным Карабахом.

«Я восхищен Пашиняном, который смог победить историческую травму, сдав Карабах», – сказал Гварамия в эфире оппозиционной телекомпании «Формула».

По его словам, для развития народа и его проевропейского движения «исторические травмы несут опасность».

Оппозиционер уверен, что отказом от Карабаха Армения «получит больше денег от Азербайджана, пойдет в ЕС и расстанется с Россией».

Заявление Гварамии прозвучало в контексте 34-летия начала грузино-абхазского вооруженного конфликта.