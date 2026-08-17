Россия и Узбекистан создали офис социальных инициатив

Tекст: Ольга Иванова

По итогам Международного форума «Узбекистан-Россия: волонтерство и социальные проекты», который прошел 14-15 августа в Ташкенте, стороны сформировали план совместной работы на ближайшие два года. Ядром партнерства станут российско-узбекский проектный офис DOBRO и Совет по добровольчеству и социальным проектам.

Форум объединил делегацию из 40 российских лидеров НКО-сектора и представителей бизнеса, а также ключевые фонды и организации Узбекистана. Участники обменялись практиками, программами и подходами к развитию инфраструктуры добровольчества, инклюзии, корпоративной социальной ответственности, поддержке НКО, работе в чрезвычайных ситуациях, здравоохранении, образовании и цифровых решениях.

«Поездка стала для нас не просто серией встреч, а шагом к системному российско-узбекскому партнерству в сфере добровольчества, молодежных и социальных проектов. У наших стран много общего в ценностях, задачах и подходах к развитию сообществ. При этом сотрудничество точно не строится по модели «одна сторона передает опыт другой»: Узбекистану интересны наши стандарты и практики, а нам – его решения: цифровые сервисы, работа с молодежью и выстроенная связка «государство – общество – человек»», – заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

В план совместной работы вошли партнерство с бизнесом в сфере корпоративной социальной ответственности, гуманитарные миссии, инклюзивные инициативы и внедрение обучения служением в вузах Узбекистана. В 2027 году Россия и Узбекистан запустят совместную образовательную программу в Академии «Добрино» в Ханты-Мансийске со стажировками и обменом опытом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, делегаты из Узбекистана посетили учредительный съезд Международной ассоциации DOBRO.

В мае текущего года участники организации обсудили стратегию развития волонтерского движения до 2030 года.

Месяцем ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко наградил представителей бизнеса за вклад в корпоративное добровольчество.