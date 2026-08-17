Американский рэпер Канье Уэст решил выступить в Петербурге

Tекст: Мария Иванова

Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию и выступит в Петербурге, передает РИА «Новости». Выступления артиста запланированы на 10 и 11 октября.

«Kanye West – Ye. Санкт-Петербург 10 и 11 октября 2026 года. «Газпром-Арена»», – заявили в концертном агентстве Say Agency.

Музыкант, официально сменивший имя на Ye в 2021 году, известен как один из самых влиятельных исполнителей в хип-хопе. За свою карьеру он получил 24 премии Grammy, а его творчество сочетает элементы рэпа, соула, поп-музыки и инди-рока.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее организаторы перенесли выступление американского рэпера в Алма-Ате из-за сильного ветра.

В прошлом году музыкант предложил дизайнеру Гоше Рубчинскому снова приехать в Россию.

Летом 2024 года артист прилетал в Москву на юбилей своего друга.