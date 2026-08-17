Экс-посол России описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

Экс-посол России Денисов описал торговлю с Китаем фразой Мао Цзэдуна

Tекст: Ольга Иванова

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая развивается по формуле Мао Цзэдуна: «перспективы светлые, но путь извилистый», передает РИА «Новости». Такое мнение высказал сенатор и бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

«На основании того, что мы имеем в этом году, я бы определил наши перспективы, во всяком случае ближайшие, известной формулой, предложенной Мао Цзэдуном: «перспективы светлые, но путь извилистый»», – заявил политик.

По словам сенатора, сейчас существуют все основания для позитивной оценки развития двусторонних отношений. При этом он отметил важность выбора сбалансированного курса. Денисов добавил, что в текущих условиях Россия вынуждена ориентироваться на самостоятельность в сфере высоких технологий, поэтому необходимо найти «золотую середину», гармонично связывающую интересы обеих стран.

Заявление прозвучало на полях четвертого международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани с 16 по 19 августа. Организаторы подготовили более 50 деловых сессий, в мероприятии ожидается участие свыше 200 китайских компаний.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров спрогнозировал рекордный рост товарооборота между Москвой и Пекином по итогам текущего года.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возвращении к положительной динамике двусторонней торговли.

В апреле Россия нарастила стоимость поставок трубопроводного газа в Китай до 703,9 млн долларов.