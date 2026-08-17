Путин отметил высокий уровень зарплат в Ненецком автономном округе

Tекст: Вера Басилая

Во время встречи с губернатором Ириной Гехт президент обратил внимание на доходы жителей региона, передает РИА «Новости».

«Зарплата у вас повыше, чем в среднем по стране. Свыше 140 тысяч в месяц, да?» – спросил глава государства.



Губернатор подтвердила эти данные, объяснив высокие показатели прямым влиянием нефтяного сектора. Она добавила, что оклады работников бюджетной сферы успешно проиндексировали на 7% в 2026 году.

Путин и Гехт также обсудили реализацию крупных инвестиционных проектов на территории округа. Гехт сообщила о значительном потенциале региона в добыче углеводородов, где на данный момент освоено лишь 34% запасов нефти и 2% газа. Руководитель субъекта подробно рассказала о планах по дальнейшему развитию добывающей отрасли. В текущем году ожидается промышленный запуск двух новых месторождений – Лаявожского и Командиршорского.

Средние доходы жителей НАО превысили отметку в 150 тыс. рублей.

Президент России Владимир Путин указал на большие инвестиционные проекты, которые реализуются в Ненецком автономном округе.