В Подмосковье электросамокатчиков обязали регистрироваться через «Госуслуги»

Tекст: Денис Тельманов

Новые правила начнут действовать с 30 сентября, передает РИА «Новости». Сейчас система работает в тестовом режиме, и первой платформой для интеграции стала компания Yandex Go.

«В рамках единого подхода к организации работы средств индивидуальной мобильности на территории Московской области операторы сервисов аренды СИМ к 30 сентября 2026 года обеспечат обязательную авторизацию пользователей электросамокатов и электровелосипедов через подтвержденную учетную запись на портале госуслуг», – рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Чиновники подчеркнули, что координация работы прокатных сервисов находится в ведении муниципальных властей. На сегодняшний день 32 округа региона уже заключили соответствующие соглашения с операторами. Эти документы строго регламентируют места парковок, зоны ограничения скорости и участки полного запрета на передвижение.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Артем Шейкин допустил распространение верификации пользователей электросамокатов через «Госуслуги» на всю Россию.

В апреле власти подмосковных Люберец запретили деятельность кикшеринговых компаний на территории округа. В июне правоохранительные органы Москвы инициировали уменьшение парка арендных средств индивидуальной мобильности.