Лавров заявил об участии украинских военных в африканских терактах

Tекст: Елизавета Шишкова

Подобная ситуация вызывает серьезную обеспокоенность у российских властей, передает РИА «Новости».

«Тревожит информация о том, что те, кто организует и оплачивает из-за границы вот эти операции незаконных вооруженных формирований, задействуют и украинцев. Причем не наемников, а военнослужащих», – заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат подчеркнул, что происходящее перестало быть набором разрозненных нападений. По его оценке, данные действия превратились в полноценный государственный терроризм, направленный против стран Сахеля.

Соответствующие заявления прозвучали по итогам переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. Африканский коллега прибыл в Москву с рабочим визитом, который продлится до 19 августа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об обучении африканских радикальных группировок украинскими военными инструкторами.

Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко отметил попытки Киева создать второй фронт против Москвы на континенте.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров рассказал об активном привлечении террористами украинских наемников для вооруженных вылазок.