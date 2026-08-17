Лавров заявил о готовности России помочь нормализовать отношения в ЭКОВАС

Tекст: Елизавета Шишкова

Заявление прозвучало по итогам переговоров с главой МИД Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой, который находится в Москве с рабочим визитом с 16 по 19 августа, передает РИА «Новости».

«Мы готовы оказывать африканцам необходимую поддержку, в том числе в восстановлении отношений, нормализации отношений между членами ЭКОВАС и тройкой государств Конфедерации Государств Сахеля», – подчеркнул российский министр. Речь идет о Мали, Нигере и Буркина-Фасо.

Кроме того, Лавров анонсировал скорое подписание меморандума о взаимодействии между Россией и ЭКОВАС. Документ будет охватывать различные сферы, включая вопросы безопасности. Напомним, в январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока, назвав сообщество угрозой для стран-участниц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер подтвердили окончательный выход из ЭКОВАС.

В июле текущего года глава МИД России Сергей Лавров провел в Ниамее переговоры с руководителями внешнеполитических ведомств этих государств.

Месяцем ранее российские дипломаты рассказали об обучении африканских военнослужащих использованию боевой техники.